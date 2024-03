Meistertrainer Anton Gavel verlässt ratiopharm Ulm nach dieser Saison und wechselt innerhalb der Basketball-Bundesliga zu den Bamberg Baskets.

Ulm (dpa) - In Ty Harrelson präsentierten die Ulmer gleichzeitig einen Nachfolger für den 39-jährigen Gavel. Harrelson steht bis Saisonende noch bei Rasta Vechta unter Vertrag.

«Es hat uns sehr überrascht, dass Anton uns verlässt», sagte Geschäftsführer Dr. Thomas Stoll in einer Mitteilung. Gavel war bereits als Spieler von 2009 bis 2014 in Bamberg aktiv. Der 39-Jährige unterschrieb in Bamberg einen Dreijahresvertrag bis zur Saison 2026/27.