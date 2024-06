Gefeiert hatten die Spieler des SC Magdeburg schon am vergangenen Sonntag nach dem Heimsieg gegen den SC DHfK Leipzig. Am Donnerstag machte der Spitzenreiter alles klar – und ist deutscher Handball-Meister.

Die Rhein-Neckar Löwen hatten keine Chance, lagen früh hinten und kassierten am Ende eine 21:34-Niederlage. Der Jubel der Magdeburger Mannschaft war gar nicht mal so euphorisch. Am kommenden Wochenende