Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Jürgen Spieß ist ein Glückskind. Immer wenn er für den AV 03 Speyer in einem Finale an die Hantel ging, dann wurde der Klub auch deutscher Meister. Am Samstagabend setzte sich der Verein mit dem 40-jährigen Kapitän wieder die Meisterkrone auf. Jetzt bereits zum achten Mal.

Im Vorfeld deutete vieles auf eine Titelverteidigung des favorisierten Teams SV Germania Obrigheim. Allerdings ging die Staffel aus dem Neckar-Odenwald-Kreis stark ersatzgeschwächt