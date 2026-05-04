Kimi Antonelli ist der Mann der Stunde in der Formel 1. Beim Neustart der Formel 1 in Florida feiert der Italiener seinen dritten Sieg in Serie.

Miami (dpa) - In Miami gewinnt Mercedes-Pilot Kimi Antonelli sein drittes Formel-1-Rennen nacheinander jeweils von der Pole Position aus. Internationale Pressestimmen zum Grand-Prix-Erfolg des jungen Italieners in den USA.

USA

«Miami Herald»: «Ein weiterer Meilenstein des 19-jährigen Kimi Antonelli: Der Mercedes-Pilot ist der erste Fahrer in der Geschichte der Formel 1, der seine ersten drei Grand Prix von der Pole Position aus gewann und dabei Lando Norris, den Sieger des Grand Prix von Miami 2024 sowie des F1-Sprints 2025 und des diesjährigen F1-Sprints, um 3,2 Sekunden hinter sich ließ.»

«USA Today»: «Die Formel 1 war am Sonntag in South Beach zu Gast, und Kimi Antonelli sicherte sich den ersten Platz auf dem Podium. Der Mercedes-Pilot holte sich am Sonntag den Sieg beim Grand Prix von Miami 2026 und verwandelte seine Pole Position in einen Podiumsplatz – sein dritter Sieg in Folge in dieser Saison.»

Italien

«Gazzetta dello Sport»: «Antonelli, du bist der Hammer! Triumph in Miami gegen Norris und Piastri... Der Stärkste ist ein Italiener, und nun dürfen wir offiziell träumen: Kimi Antonelli hat auch den Grand Prix von Miami gewonnen, und es gibt keinen Zweifel mehr: Der 19-Jährige aus Bologna ist im Rennen um den Weltmeistertitel 2026 so gut im Rennen wie nie zuvor. Kimi hat eine Glanzleistung vollbracht, wie sie die Großen vollbringen, nämlich den Sieg, ohne das schnellste Auto zu haben. Denn dieses Wochenende markierte die Rückkehr von McLaren.»

«Corriere della Sera»: «Kimi, wieder ein Meisterwerk: Er triumphiert in Miami, es ist sein dritter Sieg in Folge... Kimi, ein Erfolg à la Verstappen... Ein Phänomen in Lila springt, rennt und umarmt seine kleine Schwester, die er zusammen mit der ganzen Familie hierherholen wollte... Kimi Antonelli bringt die USA, vor allem aber Italien, zum Toben: dritter Sieg in Folge, ein Meisterwerk des Fahrens und der mentalen Stärke.»

«La Stampa»: «Antonelli in Höchstform – dritter Sieg in Folge.»

«Tuttosport»: «In einem verrückten Rennen bewies Andrea Kimi Antonelli Nervenstärke und Reife und gewann auch den Grand Prix von Miami – seinen dritten Sieg in Folge in dieser Saison –, wodurch er seinen Vorsprung im Kampf um die Weltmeisterschaft ausbaute. Der italienische Fahrer konnte trotz seines wie üblich schwachen Starts die Ruhe bewahren und die Überholmanöver zum richtigen Zeitpunkt ansetzen.»

England

«Daily Mail»: «Kimi Antonelli erweist sich als mächtiger Stolperstein für die Hoffnungen seines Mercedes-Teamkollegen George Russell auf den Formel-1-Weltmeistertitel – er hat den Schwung auf seiner Seite, und dieser Sieg beim Grand Prix von Miami könnte ein Vorbote dessen sein, was noch kommen wird.»

«Telegraph»: «Kimi Antonelli baute mit seinem Sieg beim chaotischen Grand Prix von Miami seinen Vorsprung auf George Russell in der Fahrerwertung aus, während Lando Norris bedauerte, was hätte sein können.»

«Guardian»: «Kimi Antonelli gewann den Grand Prix von Miami mit einer hervorragenden, kämpferischen Leistung unter Druck für Mercedes. Der Italiener triumphierte zum dritten Mal in Folge in dieser Saison, indem er den McLaren von Lando Norris auf dem Miami International Autodrome auf den zweiten Platz verwies.»

«Independent»: «Eine furiose Fahrt von (Kimi) Antonelli, der in Miami siegt! Lando Norris wird Zweiter, Oscar Piastri Dritter.»

Spanien

«As»: «Im Vorfeld wurde so viel über Regen gesprochen, dass McLaren nach etwas suchte, das es am Himmel gar nicht gab, den Boxenstopp von Norris ungeschickt verzögerte und Antonelli einen «Undercut» schenkte. Der Weltmeisterschaftsführende, der solche Geschenke nicht nötig hat, sicherte sich beim Grand Prix von Miami seinen dritten Sieg in Folge, während Russell völlig aus dem Rennen fiel.»

«Marca»: «Kimi Antonelli ist nicht zu stoppen: Mit seinem dritten Sieg in den letzten drei Rennen hat er einen weiteren schlechten Start wettgemacht, konnte sich aber dank der starken Strategie von Mercedes behaupten und zeigte in der zweiten Rennhälfte eine außergewöhnliche Leistung, gegen die Lando Norris kaum etwas ausrichten konnte, um ihn zu schlagen.»

«Mundo Deportivo»: «Das Wunderkind fordert den Formel-1-Champion bei einem spannenden Grand Prix in Miami heraus... Andrea Kimi Antonelli, erst 19 Jahre alt und in seiner zweiten Saison in der Formel 1, gewann den Grand Prix von Miami und hat sich diesmal endgültig als ernstzunehmender Anwärter auf seinen ersten Formel-1-Titel bestätigt.»

Frankreich

«L'Équipe»: «Kimi Antonelli ist nicht mehr nur die schöne Überraschung des Saisonstarts. Er ist ein ernstzunehmender Anwärter auf den Titel. Nach seiner dritten Pole Position in Folge am Samstag setzte der Italiener diese Serie am Sonntag beim Grand Prix in Miami fort und gewann ein Rennen, das letztlich von den gefürchteten Gewittern verschont blieb.»

«Ouest-France»: «Hattrick für Kimi Antonelli! Obwohl er von der Pole Position startete, wurde der junge Italiener beim Start erneut überholt. Dennoch zeigte er große Souveränität und gewann am Sonntag den Grand Prix von Miami – seinen dritten Sieg in Folge im Jahr 2026.»

Schweiz

«Blick»: «Auch im vierten Grand Prix der Formel-1-Saison triumphiert Mercedes. Und zum dritten Mal ist Kimi Antonelli schneller als George Russell.»

«20 Minuten»: «Mercedes-Star und WM-Leader Andrea Kimi Antonelli gewann den Grand Prix Miami vor Lando Norris und Oscar Piastri in den McLarens. Vier Rennen wurden damit in dieser Saison durchgeführt. Bei der Saisoneröffnung in Australien war Mercedes-Pilot George Russell am schnellsten. In China und Japan gingen die Siege an Russells Teamkollegen Antonelli.»

Österreich

«Kronen-Zeitung»: «Mercedes-Pilot Kimi Antonelli hat in einem trockenen Grand Prix von Miami den dritten Sieg hintereinander in der Formel 1 gefeiert. Im wegen befürchteter Unwetter um drei Stunden vorverlegten Rennen gewann der 19-jährige Italiener am Sonntag in Florida knapp vor Weltmeister und Sprint-Sieger Lando Norris im McLaren.»

«Salzburger Nachrichten»: «Herzschlagfinale in Miami: Kimi Antonelli jubelt bei Comeback der Formel 1 über dritten Sieg in Folge. Der Mercedes-Pilot baut mit dem nächsten Triumph seine WM-Führung weiter aus. Die Regeländerungen zeigten eine positive Wirkung.»

Niederlande

«De Telegraaf»: «Mercedes-Pilot Antonelli festigte seinen ersten Platz in der Weltmeisterschaftswertung. Teamkollege George Russell fuhr in der hektischen Schlussphase in Miami noch auf den vierten Platz, nachdem der Engländer ein sehr schwieriges Wochenende hinter sich hatte. Antonelli hat nun einen Vorsprung von 20 Punkten.»