Ein E-Bike aus reiner Bequemlichkeit – und plötzlich kommt die Bewegung von allein. Warum kleine Gewohnheiten oft mehr bringen als große Vorsätze.

Der Moment hatte etwas Befriedigendes. Am Freitagvormittag, kurz vor der Ankunft am Redaktionsgebäude unseres Verlags, sprang die Anzeige von 999 auf 1000. Ich habe tatsächlich ein wenig auf diesen Augenblick hingefiebert – und als es so weit war, habe ich kurz gelächelt. 1000 Kilometer habe ich nun mit meinem E-Bike zurückgelegt, das ich im vergangenen Jahr gekauft habe.

Keine Wahnsinnsleistung, klar, und doch macht mich dieser Meilenstein ein bisschen stolz. Ich war überrascht, wie schnell dann doch recht viele Kilometer zusammenkommen.

Warum holt sich einer mit Mitte 30 ein E-Bike, werden sich nun bestimmt einige fragen. Gewiss: Ich habe auch lange gezögert – und andere lange belächelt, die auf die elektrische Tret-Unterstützung setzen. Letztlich war es eine pragmatische Entscheidung, weder die Umwelt noch die Bewegung spielten im ersten Moment eine große Rolle: Die Ludwigshafener City ist derzeit eine riesige Baustelle, Parkplätze sind rar und teuer. Da kann das Auto ruhig mal daheim stehen bleiben. Nun wähle ich so oft es geht das Velo, die Fahrzeit ist meist sogar kürzer.

Bewegung geht uns alle an

So denken offenbar nicht wenige, unsere Fahrradgarage ist oft gut belegt – und so ein Zweirad bietet erstaunlich viel Potenzial zum Fachsimpeln und Sich-Austauschen. Was für manche die Zigarettenpause auf dem Hof ist, ist für andere der Plausch beim Abschließen. Zudem ist es einfach herrlich, morgens die frische Luft um die Nase zu spüren. Ich, der zu Schulzeiten recht früh vom Bus aufs Rad umgestiegen ist und bei Wind und Wetter radelte, hatte das tatsächlich ein bisschen vergessen. Und glücklicherweise gibt es inzwischen Studien, die zwar zeigen, dass man beim E-Bike-Fahren ein paar Kalorien weniger verbrennt als beim herkömmlichen Fahrradfahren. Dennoch ist es inzwischen als effektives Herz-Kreislauf-Training bestätigt.

In der Wochenendkolumne diesmal also kein harter Kommentar aus der Welt des Sports. Zur Frage etwa, ob der Iran zur Fußball-WM im Sommer reisen sollte. Oder dazu, wen Bundestrainer Julian Nagelsmann für die kommenden Länderspiele nominiert hat – und wer besser gewesen wäre. Kein Wort zum 1. FC Kaiserslautern und keine Einordnung des neuerlichen Entwurfs für das so dringend nötige Sportfördergesetz. Und vor allem keine Schimpftiraden auf den VAR. Alles wichtige und relevante Themen.

Stattdessen ein gut gelaunter Schwenk aus dem Alltag? Muss auch mal sein. Die Sonne scheint, der Frühling steht vor der Tür. Genau der richtige Zeitpunkt also, um ein Thema anzusprechen, das viele von uns betrifft: Bewegung – oder besser: der Mangel davon. 150 Minuten Bewegung pro Woche empfiehlt die WHO. Klingt machbar – ist es für viele aber nicht: Vier von zehn Deutschen bewegen sich zu wenig.

Hauptsache dranbleiben

Mögliche Folgen sind Rückenschmerzen, Übergewicht, Diabetes, das Risiko für einen Herzinfarkt steigt, aber auch für Depressionen. Die größten positiven Effekte seien festzustellen, wenn man von keinerlei Krafttraining auf irgendeine Art von Krafttraining wechsele, lautet der simple Befund einer großen Studie, die im Magazin „Medicine & Science in Sports & Exercise“ erschienen ist. Mehr dazu lesen Sie in unserer Sonntagszeitung. Die Kernaussage ist klar: Hauptsache, was machen. Hauptsache, den inneren Schweinehund überwinden. Und: Hauptsache dranbleiben.

Tägliche Bewegung als Breitensport der Zukunft?

In den vergangenen Wochen war ich mit meiner Kollegin Maria Huber aus dem Lokalsport viel in Kaiserslautern und dem Umland unterwegs. Für die Wahl zu den Sportlern des Jahres 2025 haben wir die Nominierten getroffen und Videos mit ihnen gedreht. Es ist toll zu sehen, wie viel Bewegung in der Pfalz ist, wie sportlich die Menschen sind. Ob Leichtathleten, Wasserballer oder Hyrox-Kraftsportler, ob Target-Sprint, eine Abwandlung des Sommerbiathlons, Klettern oder Badminton. Ob jung oder alt. Sport und Bewegung macht die Menschen offenbar glücklich. Der 70-jährige Joachim Höhn beispielsweise hat nach 18 Jahren Wettkampfpause wieder mit Triathlon begonnen, nachdem sein Hund gestorben war. 2025 gewann er zwölf Titel in seiner Altersklasse. Sein Geheimnis, um fit und gesund zu bleiben: Er springt jeden Morgen in seinen Gartenteich – egal, wie kalt das Wasser ist.

„Der wahre Breitensport liegt vielleicht in der täglichen Bewegung“, sagte Zukunftsforscher Matthias Horx dieser Tage auf einem Symposium des Deutschen Olympischen Sportbunds, bei dem es um die Zukunft der Vereine ging. Keine Sorge, es ist kein Abgesang: 29,3 Millionen Menschen sind in der Bundesrepublik im Sport organisiert, so viele wie noch nie. Trotzdem kann auch jeder etwas für sich selbst tun, Bewegung beginnt im Kleinen: Treppenlaufen, kurze Spaziergänge, die Klassiker eben. Auf dem Heimweg bin ich an einer Tankstelle vorbeigeradelt. Der Liter Diesel lag bei 2,27 Euro. Wenn nicht die Gesundheit motiviert – dann ja vielleicht der Spritpreis.