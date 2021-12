Seit Donnerstag steht fest, wie viele Zuschauer vorerst höchstens in deutschen Fußball-Arenen zugelassen sind. Rheinland-Pfalz setzt mit 10.000 Besuchern eine engere Grenze. Auch das FCK-Spiel gegen Köln ist betroffen. In anderen Bundesländern gibt es Geisterspiele.

Die Bund-Länder-Runde mit der scheidenden Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihrem designierten Nachfolger Olaf Scholz (SPD) sowie den Länderchefs beschloss am Donnerstag ob der Corona-Krise eine deutliche Reduzierung der Zuschaueranzahl für überregionale Sport-, Kultur- und ähnliche Großveranstaltungen. Demnach können künftig maximal 30 bis 50 Prozent der Platzkapazität genutzt werden. In Innenräumen dürfen es zudem höchstens 5000 Besucher sein, etwa bei Hallensportarten wie Handball, Basketball oder Eishockey, und im Freien höchstens 15.000.

Maximal 10.000 auf dem „Betze“ und in Mainz

Volle Fußballstadien wird es damit vorerst nicht mehr geben. Rheinland-Pfalz will draußen eine strengere Grenze von maximal 10.000 Besuchern einziehen, wie Ministerpräsidentin Dreyer am späten Donnerstagnachmittag sagte. Sie hätte sich bei dem Bund-Länder-Treffen eine noch rigidere Regelung gewünscht, betonte die Ministerpräsidentin.

Von der strikteren Vorgabe in Rheinland-Pfalz ist auch das letzte Heimspiel des Jahres auf dem Lauterer Betzenberg betroffen. Drittligist FCK darf am Samstag (14 Uhr, SWR, Magenta Sport, Liveblog auf rheinpfalz.de) gegen Viktoria Köln maximal 10.000 Besucher empfangen. Den Tageskartenverkauf hat der Klub gestoppt. Er will sich am Freitag detaillierter äußern. Auch für das 2G-Bundesliga-Spiel des FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr, Sky) gegen den VfL Wolfsburg gilt nun die 10.000-Besucher-Grenze. Die Tickets bleiben gültig, teilte 05 mit.

Durchgehend 2G und Maskenpflicht

Bundesweit wird auch in den Stadien also mindestens die 2G-Regel angewendet, Zutritt haben nur noch Geimpfte und Genesene. Ergänzend kann 2G plus gelten, in diesem Fall müssten die Besucher auch einen negativen Test vorlegen. Es gilt außerdem durchgehend Maskenpflicht.

In Regionen mit sehr hohen Infektionszahlen sollen große Veranstaltungen sogar abgesagt oder im Sport drinnen wie draußen zumindest Geisterspiele durchgesetzt werden.

Die Vorgaben seien „dem Grunde nach verständlich“, sagte Christian Seifert, Geschäftsführer der Deutschen Fußball-Liga (DFL). Der designierte Kanzler Scholz sagte mit Blick auf bis zuletzt noch volle Fußballstadien: „Dass man gesagt hat, das kann nicht so bleiben, wie das jetzt ist, und da eine sehr drastische Entscheidung getroffen hat, das ist gut.“ Es werde in einzelnen Ländern auch noch weiterreichende Beschränkungen geben. In Sachsen hatte es zuletzt schon Geisterspiele gegeben.

In Bayern sollen auf Vorschlag von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bereits an diesem Wochenende die Zuschauer beim Fußball wieder komplett ausgesperrt werden. Auch Baden-Württemberg hat Geisterspiele angekündigt.

Betroffen von der Entscheidung von Bund und Ländern ist auch der Bundesliga-Gipfel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern am Samstag (18.30 Uhr, Sky). Der BVB hat alle 67.000 verkauften Tickets storniert, am Freitag beginnt der Vorverkauf für nun 15.000 Eintrittskarten neu. Zugelassen sind nur Sitzplätze. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke mahnte gestern die Politik zu Entscheidungen mit Maß und Mitte. Der Fußball sei kein Treiber des Infektionsgeschehens, meinte Watzke.

DFL unterstützt „alle Impfbemühungen“

DFL-Chef Seifert beteuerte, die Liga sei sich der schwierigen Corona-Lage bewusst. „Die DFL hofft, dass mit diesem Beschluss von Bund und Ländern die Grundlage für eine zügige Verbesserung der pandemischen Lage gelegt ist“, sagte Seifert. Die Liga werde „weiterhin alle Impfbemühungen unterstützen“.

Für heftige Debatten hatte vor allem die Zulassung von 50.000 Zuschauern beim Bundesliga-Spiel des 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Samstag gesorgt. Diese Bilder hätten viele Bürger auch angesichts einer „ganz dramatischen Situation auf den Intensivstationen“ bewegt, sagte Scholz. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach schrieb mit Blick auf die zuletzt sprunghaft gestiegenen Inzidenzwerte in Köln bei Twitter: „Es war sicher nicht das Spiel allein. Aber es hat beigetragen. Das Spiel hätte so nie genehmigt werden dürfen.“ Lauterbach forderte sogar eine Obergrenze von 5000 Zuschauern in den Stadien.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) appellierte an die Klubs, im Dialog mit ihren Fans sogar noch eine weitere Reduzierung von Zuschauern freiwillig zu beschließen. „Es ist nicht verboten für einen Fußballverein, so eine Initiative zu ergreifen“, sagte Müller.

FCK äußert sich am Freitag

Zu den Ticketmodalitäten für das Heimspiel des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern am Samstag (14 Uhr) gegen Viktoria Köln wollen sich die Roten Teufel am Freitag äußern. Am „Betze“ gilt dann ob der neuen Regelung in Rheinland-Pfalz die Maximalgrenze 10.000 Zuschauer. Da der Klub allein so viele Dauerkarten und zusätzlich Tagestickets verkauft hat, muss er kurzfristig eine Lösung finden.

Es bleibt bei 2G im Außenbereich und bei Maskenpflicht auch auf dem Sitz- oder Stehplatz für Besucher ab sieben Jahren. In den VIP-Räumen greift 2G plus aktueller negativer Schnelltest/PCR-Test.

Tomiak gelbgesperrt, Ritter fraglich

Der FCK muss gegen Köln auf den gelbgesperrten Innenverteidiger Boris Tomiak verzichten. Mittelfeldspieler Marlon Ritter hat am Mittwoch und Donnerstag wegen Erkältung nicht trainiert, will aber am Freitag wieder einsteigen – Einsatz fraglich.