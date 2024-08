Das Flair der Olympischen Spiele von Paris aufzunehmen, ist ein Anliegen von Gunther Hellmann, der mit Mitstreitern das 26. Stabhochsprung-Meeting der TSG Jockgrim auf die Beine stellt.

Im Teilnehmerfeld sind vier Frauen und drei Männer, die in Paris in den Finals waren: Katerina Stefanidi, Roberta Bruni aus Italien, die Neuseeländerin Olivia McTaggart, Lene Retzius aus Norwegen sowie Menno Vloon (Niederlande), Oleg Zernikel aus Landau und Bo Kanda Lita Baehre aus Düsseldorf. Los geht’s am Samstag um 17 Uhr im Stadion.

Reist aus Großbritannien an: Holly Bradshaw. Foto: IMAGO/Uk Sports Pics Ltd

Hellmann freut sich auf die Griechin Stefanidi (34), die vor zehn Jahren in Jockgrim gewann und zwei Jahre später Olympiasiegerin war. Ebenso auf die Britin Holly Bradshaw (32), die von 2018 bis 2021 bei allen großen Ereignissen Bronze gewann, auf Abschiedstournee sei und als Sportkommentatorin zu hören sei. Und auf 16 andere. McTaggart, die Belgierin Elien Vekemans und der Tscheche Filip Bartonek sind die Jüngsten im Feld. Aus den USA sind Matt Ludwig, Tray Oates und Emily Grove dabei, aus Italien Sonia Malavisi und Claudio Stecchi.

Die Jockgrimer Meetingrekorde stehen bei 4,94 (Eliza McCartney, 2018) und 6,00 Meter (Brad Walker, 2006). 4,21 und 5.45 Meter sind die Bestleistungen der Springer, die am Freitag im Vorkampf antreten.