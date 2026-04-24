Der Weggang von Jonathan Wheatley traf Audi plötzlich. Formel-1-Projektleiter Mattia Binotto ist beim Umbau der Teamführung angeblich weiter gekommen.

Neuburg an der Donau/Hinwil (dpa) - Nach dem überraschenden Abschied von Jonathan Wheatley als Teamchef des Formel-1-Rennstalls Audi soll angeblich Allan McNish die neue Position des Renndirektors übernehmen. Der 56 Jahre alte Schotte ist aktuell der Chef des Nachwuchsprogramms des deutschen Werksteams. «Wir kommentieren keine Spekulationen», sagte ein Audi-Sprecher über entsprechende Medienberichte.

Nur wenige Tage vor dem dritten Saisonlauf in Japan hatte Audi überraschend den Abschied von Wheatley «aus persönlichen Gründen» verkündet. Der Brite hatte bei dem deutschen Werksteam eine Doppelspitze mit dem Projektleiter Mattia Binotto gebildet und war nur ein Jahr im Amt. Daraufhin übernahm Binotto Wheatleys Aufgaben, zugleich kündigte er eine Neuorganisation der Teamführung an.

Der frühere Formel-1-Pilot McNish ist schon lange mit Audi verbunden. Mit dem deutschen Hersteller war er zweimal Sieger des Langstreckenklassikers von Le Mans und auch Leiter des Formel-E-Teams von Audi. Seit Anfang dieses Jahres ist er Chef der Nachwuchsabteilung. In der nächsten Woche setzt die Formel 1 nach einem Monat Pause ihre Saison mit dem Grand Prix von Miami fort.