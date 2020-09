Keine Tore fielen in der Fußball-Oberliga-Partie am Mittwochabend zwischen dem TuS Mechtersheim und dem SV 07 Elversberg II. Zu ungenau agierten die Mannschaften in der gegnerischen Hälfte.

In der ersten Hälfte zeigten beide Teams vor allem eines: Dass die Saison erst angefangen hat und die Zuspiele ins letzte Drittel des Feldes noch einiger Abstimmung bedürfen. Die Gäste begannen ein wenig offensiver, standen hoch und versuchten, den Ball früh in der Mechtersheimer Hälfte zu erobern. Dies gelang einige Male, aber die umsichtige TuS-Viererkette um Kapitän Thorsten Ullemeyer und Nebenmann Jens Förtsch stand in immer richtig.

Nach 31 Minuten fällte SV-Verteidiger Jonas Holzweißig Hori Ryunosuke im Strafraum, der Pfiff blieb aber aus. Es war der Auftakt für die Überlegenheit der Gastgeber, die sich in der zweiten Hälfte fortsetzte.

Kaum klare Chancen

Das alte Problem blieb aber: Es gab kaum klare Chancen. Die beste hatte noch Mechtersheim, aber Christoph Batke spielte ab, anstatt selbst abzuschließen (54.). Der Abschluss von Lukas Metz blieb in der Defensive hängen. Offensiv gibt es noch zu tun.

So spielten sie

Gelbe Karten: Weisenborn - Amadi, Dahl, Kaiser, Reisinger - Beste Spieler: Ullemeyer, Schwehm - Holzweißig - Zuschauer: 235 - Schiedsrichter: Jung (Giesenhausen).