Krimi an der Kaiserlinde: Beim 3:2 (1:1)-Sieg von Oberligist TuS Mechtersheim bei der SV Elversberg II hat sich die Spannung exakt drei Minuten und neun Sekunden der Nachspielzeit gelöst. Die U21 des Regionalligisten war schwer am Drücker, drängte nach dem Ausgleich in Minute 85 in Überzahl dem erhofften Dreier entgegen – und wurde eiskalt erwischt.

Von wegen Zeit schinden. Noch mal ging’s munter nach vorn. Conrad Weigel tanzte nahe der Außenlinie drei Gegner aus und servierte in die Mitte, der dort lauernde Sturmkoloss Aleksandar