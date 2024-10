Statt drei Punkten weniger sollte WM-Verfolger Lando Norris nachträglich mit drei Punkten mehr nach dem Rennen zuletzt in den USA dastehen. Das klappte nicht. Die Rennkommissare erklären, warum.

Mexiko-Stadt (dpa) - Der Rennausgang beim Großen Preis der USA wird nicht mehr nachverhandelt. Es bleibt bei der Strafe gegen WM-Verfolger Lando Norris. Sein McLaren-Rennstall scheiterte auf dem Weg, die verhängten fünf Sekunden, wodurch er letztlich als Vierter wieder hinter WM-Spitzenreiter Max Verstappen (3.) landete, anzufechten. Das teilten die Rennkommissare am Freitagabend in Mexiko-Stadt nach einer einige Stunden vorher stattgefundenen Anhörung auch per Video mit.

Norris hatte am vergangenen Sonntag in Austin nach einem Zweikampf mit Red Bulls Verstappen die Strafe bekommen. Er war dadurch vom dritten auf den vierten Platz zurückgefallen und hatte weitere drei Punkte Rückstand auf den dreimaligen Champion von Red Bull kassiert. Wäre er Dritter geworden und Verstappen Vierter, hätte Norris drei Zähler aufgeholt.

Gesamtwertung: Norris 57 Punkte hinter Verstappen

Aktuell vor dem Großen Preis von Mexiko-Stadt an diesem Sonntag (21.00 Uhr MEZ/Sky) hat der 24 Jahre alte Brite 57 Punkte weniger als der drei Jahre ältere Niederländer. Fünf Grand Prix stehen in diesem Jahr noch an.

McLaren konnte nach Angaben der Rennkommissare keine neuen Beweise vorlegen. Diese wären nötig gewesen, um die Möglichkeit eines Einspruchs gegen die Strafe zu bekommen. «Es gibt kein neues Element», hieß es in der Begründung.

Norris hatte Verstappen in einer Kurve außen überholt und die Strecke verlassen - wie Verstappen auch. Norris war vor seinem Rivalen zurück auf die Strecke gekommen und hatte sich nach Ansicht der Stewards damit einen Vorteil verschafft, den sie mit der Zeitstrafe geahndet hatten.