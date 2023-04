Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mittags noch 50 Kilometer auf dem Rad Richtung Neustadt unterwegs, abends Co-Moderator in Dudenhofen. Maximilian Levy hatte nach Tokio nur die Kraft fürs Rundenrekordfahren. Er lobte den Mut des Veranstalters, den Sprint-Grand-Prix zu veranstalten. 500 Zuschauer waren dabei – und froh.

Es war eine rührende Szene am Freitagabend in der Dudenhofener „Badewanne“. Als Maximilian Levy in den Innenraum der 250 Meter langen Zementpiste kam, traf er als erstes auf Dieter Landry,