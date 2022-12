Wähle deinen Arbeitgeber mit Bedacht. Nicht wahr, Max Eberl, neuer Manager bei RB Leipzig?

Er muss sich nicht hinsetzen mit einer Dose Gummibärchensaft, der angeblich Flügel verleiht, in der Hand, und 40 Minuten lang über die Vorteile von Investoren bei Fußballvereinen referieren, um zu zeigen, wie sehr er hinter seinem neuen Arbeitgeber steht. Jetzt, wo Max Eberl auch offiziell neuer Geschäftsführer bei RB Leipzig ist. Den Fußballromantikern fällt es schon schwer genug zu akzeptieren, was der ehemalige Manager des Traditionsklubs Borussia Mönchengladbach nun so treibt.

Aber ein bisschen mehr hätte sich Eberl schon mit dem Verein auseinandersetzen können, dessen sportliche Geschicke er nun leitet. „Ist die totale Kommerzialisierung, die totale Vermarktung, der richtige Weg?“, fragte er bei seiner ersten Pressekonferenz als RB-Manager, 81 Tage nachdem er den Vertrag unterschrieben hatte, während er vor einer Sponsorenwand saß, auf der sich das Bullen-Logo mit dem von VW abwechselte, um die Antwort selbst zu geben: „Ich habe eine Meinung dazu, dass wir uns diesem Spiel unterordnen sollten. Das Fußballspiel soll im Vordergrund sein und nicht zu sehr das Business drumherum.“ Zur Erinnerung: Der Red-Bull-Konzern hält als Gesellschafter 99 Prozent, der e. V. von RB Leipzig ein Prozent. Egal wie sehr die Mannschaft sportlich überzeugt und die Bundesliga seit 2016 bereichert, das „Konstrukt“ dahinter steht immer wieder in der Kritik und gilt vielen als Inbegriff des Kommerzes.

Ende Januar 2022 trat Eberl bei Gladbach zurück, erschöpft und müde. Eine Auszeit war nötig, sagte er, zu sehr hatte das Fußballgeschäft ihn geschafft. In den Niederungen des Amateurfußballs, unter anderem in der Schweiz, holte er sich die Lust auf den Sport zurück, mit Bier und Bratwurst in der Hand. Er gelte schon lange als Kritiker der Auswüchse im Profifußball, sagt er nun bei seiner RB-Vorstellung. „Meine Sicht hat sich in diesem Jahr nicht geändert, sondern eigentlich bestärkt, dass wir alle, die im Fußball tätig sind, schauen sollten, dass der Fußball für die Menschen greifbar und verständlich bleibt und es eben nicht nur um Geld, um Events und Außergewöhnliches gehen sollte.“

Dass er bei all diesen Aussagen tatsächlich RB Leipzig als seinen neuen Herzensklub auswählt, verwundert schon ein wenig. Oder es ist so, wie die Mehrheit der Beobachter im Internet vermutet: Max Eberl ist ein trojanischer Bulle und will das System von innen verändern – oder zerstören.