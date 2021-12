Berlin (dpa) - Für Lothar Matthäus ist Fußball-Nationalspieler Leroy Sané der Top-Spieler der Bundesligahinrunde.

„Die Mischung aus dem Druck, der auf dem Jungen lag, der schwierigen Anfangsphase mit den Pfiffen der eigenen Fans und der jetzigen Entwicklung ist schon herausragend“, sagte Matthäus (60) in seiner Sky-Kolumne.

„Das liegt in erster Linie an ihm, aber mit Sicherheit auch am Zuspruch, der Unterstützung und den wichtigen Gesprächen seiner Trainer Julian Nagelsmann und Hansi Flick“, sagte Matthäus. „Sané ist jetzt ein Leistungsträger, geht vorne weg und ist zu einem der wichtigsten Spieler des FC Bayern geworden.“

Auch der SC Freiburg und vor allem Trainer Christian Streich haben Matthäus (60) imponiert. Was Streich in Freiburg „seit Jahren veranstaltet, sucht in der Liga seinesgleichen. Keine großen Stars, aber immer wieder eine richtige Mannschaft, die mittlerweile auch mit wirklich ansehnlichem Fußball großartige Ergebnisse auf konstantem Niveau erzielt. Hut ab vor Freiburg!“, sagte Matthäus.