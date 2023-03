Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum Abschluss der Europameisterschaften in Basel gibt es das erste Edelmetall für die deutsche Riege. Am Reck gewinnt Andreas Toba hinter dem Russen David Beljawski die Silbermedaille, während es Lukas Dauser am Barren auf den Bronzerang schafft.

Wie guter Wein zu sein, der mit der Zeit immer besser wird – dieser Hoffnung hatte Andreas Toba am Donnerstag in Basel Ausdruck gegeben. Kurz zuvor war der 30 Jahre alte Hannoveraner in der Qualifikation