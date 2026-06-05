Für den neu gegründeten Verein MS Ringen Schifferstadt gab’s die erste Medaille bei einer deutschen Meisterschaft.

Marvin Scherer holte in Elsenfeld Bronze in der griechisch-römischen Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm. Erster Gratulant: sein stolzer und prominenter Vater.

„Harte Arbeit zahlt sich aus. Diese Medaille ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in Marvins sportlicher Laufbahn“, befand Markus Scherer, Silbermedaillengewinner bei Olympia 1984 und Trainer seines Sohnes. Die beiden und Marvin Scherers Ehefrau Liesa Scherer hatten den neuen Verein gegründet, der sich nun über eine Medaillenpremiere freuen durfte. Für Marvin Scherer selbst hatte der Erfolg eine ganz besondere Bedeutung: Nur einen Tag zuvor hatte er mit seiner Ehefrau den ersten Hochzeitstag gefeiert. Wegen der wochenlangen Vorbereitung und der strengen Gewichtsreduktion auf die 60-Kilogramm-Klasse musste die eigentliche Feier jedoch verschoben werden.

Umso größer war die Freude, als am Ende die Bronzemedaille heraussprang. Für Scherer war es bereits die fünfte Medaille bei deutschen Meisterschaften im Männerbereich. Im Bronzekampf besiegte er in Elsenfeld den Südbadener Milian Zambo schon in der ersten Kampfhälfte technisch überlegen.