Eine Schatzkiste der Erinnerungen öffnet sich, wenn man an Markus Scherer erinnert – an seinem 60. Geburtstag am Montag. Pokale, Medaillen, Urkunden: Auszeichnungen eines Böhl-Iggelheimer und Schifferstadter Ringer-Idols, das weltweit bekannt wurde.

Als Fliegen- und Papiergewichtler im griechisch-römischen Stil begeisterte er mit einem Griffrepertoire wie aus dem Lehrbuch. Mit Angriffslust, die beispielhaft war. Doch auch Fairness und Bescheidenheit