Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Als Managerin und Betreuerin kümmert sich Marion Büffor bei dem Hockeyteam um alles, was nicht direkt mit der Trainingsarbeit zu tun hat.

Am Samstagnachmittag liegen sich alle in den Armen: Ein 1:1 beim SC Frankfurt 1880 genügt den TG-Damen, um den Titelgewinn in der Feldhockey-Regionalliga Süd bereits am vorletzten Spieltag in trockene