Erstmals steht eine Frau bei einem Männer-Fußball-Bundesligisten an der Seitenlinie. Ein Problem, für viele im Internet. Aber die 34-Jährige ist die Richtige für den Job.

Ein Verein in der Fußball-Bundesliga entlässt während der Saison seinen Cheftrainer. Wer übernimmt? Bis das geklärt ist, darf erst einmal der Coach der A-Junioren, heute U19, ran. Mal klappt das, so passiert 2009 mit Thomas Tuchel beim 1. FSV Mainz 05, mal soll dann doch ein etwas erfahrener Trainer ran, wie bei Mike Tullberg 2025, der bei Borussia Dortmund die Zeit zwischen Nuri Sahin und Niko Kovac überbrückte. So weit, so alltäglich im Profifußball. Niemand regt sich auf, vielleicht kommt der nächste Erfolgscoach ja aus dem eigenen Stall – siehe Tuchel?

Aber wehe, es übernimmt kein Interimstrainer, sondern eine Interimstrainerin. Dann bricht im Internet der Wahnsinn los. Das geschieht seit dem vergangenen Wochenende beim 1. FC Union Berlin. Dort trainiert Marie-Louise Eta zunächst bis Saisonende die Männer-Bundesliga-Mannschaft, ehe sie dann wie geplant die Frauen der Köpenicker übernimmt. Etas Vorgänger Steffen Baumgart war nach nur einem Sieg in den vergangenen sechs Spielen freigestellt worden. Eta hat den klassischen Werdegang einer Interimslösung. Sie verantwortete bislang die U19-Mannschaft der Berliner. Obendrein war sie in der Saison 2023/24 übergangsweise Co-Trainerin der Bundesliga-Männer. Sie kennt also das Team und umgekehrt. Eine sehr viel logischere interne Interimslösung gibt es wohl kaum. Aber für viele da draußen im World Wide Web gibt es ein Problem: Eta ist eine Frau.

Union-Account kommentiert fleißig

Zahlreiche Nutzer auf Plattformen wie „X“ (vormals Twitter) haben damit ganz offenbar ein Problem. Unter anderem ein Nutzer möchte wissen, was eine Frau denn bitte Männern beim Fußball erklären solle. Dahinter steckt ganz offensichtlich die aus der Zeit gefallene – und auch nicht wirklich intelligente – Ansicht, dass Frauen einfach aufgrund ihres Geschlechts keine Ahnung vom Weltsport Nummer eins haben. Das offizielle Profil von Union Berlin ist übrigens ziemlich fleißig unterwegs, Nutzer auf den sexistischen Quatsch, den sie da verbreiten, hinzuweisen – und auch nebenbei die recht häufig auftauchenden Rechtschreibfehler in den Posts zu korrigieren.

Eta erfährt aber auch viel Unterstützung. Torsten Lieberknecht, Trainer des 1. FC Kaiserslautern, sagte in dieser Woche, dass er es „super“ finde, die Union-Trainerin nun im Kollegenkreis – wenn auch eine Liga höher – zu wissen. Auch im Netz gibt es neben dem ganzen Blödsinn Lob und Glückwünsche. Bayern-Trainer Vincent Kompany sieht die 34-Jährige als Vorbild für andere Frauen und Mädchen, die den Trainerberuf einschlagen möchten.

Innovative Trainingsmethoden

Eta mangelnde Qualifikation vorzuwerfen, ist faktisch totaler Unsinn. Sie ist im Besitz der Pro-Lizenz – einen höher einzuordnenden Trainerschein gibt es nicht. Und in ihrer Zeit als Profi-Co-Trainerin der „Eisernen“ hat sie auch bei früheren Schützlingen Eindruck hinterlassen. Der 24-malige deutsche Nationalspieler Robin Gosens lobte im Podcast „Copa TS“ Etas Trainingseinheiten als innovativ. Er sei sehr angetan gewesen, von den Übungen. So habe er das auf dieser Ebene – sprich: auf höchstem Fußballer-Niveau – noch nie kennengelernt. Die Union-U19 überstand die Gruppe C, unter anderem mit Stadtrivale Hertha BSC, in der Nachwuchsliga übrigens mit 38 von 42 möglichen Punkten. In der Hauptrunde liegen die Berliner mit fünf Punkten aus acht Spielen auf dem letzten Platz in der Sechsergruppe mit Bayer Leverkusen, Hoffenheim, dem SC Paderborn, dem 1. FC Nürnberg und dem 1. FSV Mainz 05.

Bei all dem Rummel um ihre Person geht die sportliche Lage der Köpenicker fast ein wenig unter. Das war auf Etas erster Spieltagspressekonferenz in ihrer neuen Rolle zu sehen. Am Samstag treffen die „Eisernen“ auf den VfL Wolfsburg, Tabellenplatz 17. Die 34-Jährige wurde von den anwesenden Journalisten abwechselnd mit sportlichen und persönlichen Fragen bombardiert. Hut ab, dass sie bei dem Durcheinander nicht den Durchblick verlor, sogar geistesgegenwärtig einen französischen Journalisten auf Corinne Diacre, die als Trainer-Pionierin von 2014 bis 2017 bei Clermont Foot in der Ligue 2 der Männer unterwegs war. Eine Gefahr ist es allemal, dass unter der Aufregung auch der sportliche Erfolg leidet. Nicht nur für Eta und ihre weitere Karriere, sondern auch für Union Berlin. Ein Argument mehr für Eta. Sonst hätte sich Union-Geschäftsführer Horst Heldt wohl kaum für sie entschieden.

Die erste Profi-Cheftrainerin im deutschen Männer-Fußball ist Eta bei allem Trubel aber nicht. Seit 2024 steht beim Drittligisten FC Ingolstadt Sabrina Wittmann an der Seitenlinie. Nun hat es aber eine Frau auch ins Oberhaus geschafft.