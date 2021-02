Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat einen Nachfolger für den am Samstag freigestellten Jeff Saibene. Der 49-jährige Marco Antwerpen soll nach RHEINPFALZ-Informationen neuer Trainer der Roten Teufel werden. Vergangene Saison schaffte Antwerpen mit Eintracht Braunschweig den Aufstieg in die Zweite Liga, kurz darauf gab der Verein überraschend bekannt, dass sein Vertrag nicht verlängert wird. Zuletzt war der 49-Jährige bei den Würzburger Kickers tätig, konnte in fünf Spielen aber lediglich einen Punkt holen und wurde schließlich entlassen. Zuvor hatte Antwerpen unter anderem den FC Viktoria Köln trainiert, diesen zur Regionalliga-Meisterschaft geführt, war auch Trainer bei Preußen Münster in der Dritten Liga.

Nach RHEINPFALZ-Informationen stand am Sonntagabend fest, dass die Wahl nicht auf den bisherigen Favoriten Torsten Lieberknecht fallen würde.

Kein Feuerwehrmann

Der FCK hatte am Samstagabend nach der 0:1-Niederlage gegen den SV Wehen Wiesbaden Jeff Saibene und dessen Co-Trainer Ryszard Komornicki freigestellt. FCK-Beiratsvorsitzender und Aufsichtsratssprecher Markus Merk betonte am Sonntag im RHEINPFALZ-Gespräch, dass der Nachfolger kein Feuerwehrmann sein soll. „Wir haben die Aktualität, die sportliche Situation, im Blick, aber auch die Zukunft am Horizont“, sagte der 58-Jährige.

Antwerpen soll die Roten Teufel aus dem Tabellenkeller der Dritten Liga führen. Mit nur 21 Punkten aus 22 Spielen stecken die Roten Teufel im Abstiegskampf. Der 49-Jährige wird bereits der dritte FCK-Trainer in dieser Saison. Nach dem zweiten Spieltag wurde Boris Schommers (42) nach zwei Niederlagen zum Saisonstart entlassen. Anfang Oktober folgte dann Saibene (52). Dessen Bilanz nach 20 Spielen: drei Siege, zwölf Unentschieden und fünf Niederlagen.