Mit der Partie beim Oberligisten TuS Mechtersheim steigt der 1. FC Kaiserslautern am Mittwoch in den Verbandspokal-Wettbewerb ein. Trainer Marco Antwerpen, der am Dienstag einen runden Geburtstag feierte, will die bestmögliche Mannschaft aufbieten. Zwei Profis erhalten dennoch eine Verschnaufpause.

50. Eine Zahl nur, die Marco Antwerpen nichts bedeutet. Natürlich hat der Trainer des 1. FC Kaiserslautern am Dienstag im kleinen Kreis ein bisschen gefeiert. Die letzte Sause allerdings gab es zum 30.