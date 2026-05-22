Die ersten zwei Matchbälle im Kampf um den Klassenerhalt haben die Eulen Ludwigshafen vergeben. Weiter geht es. Wie Spielmacher Marc-Robin Eisel die Lage sieht.

„Gegen Potsdam war auf jeden Fall mehr drin, das war ein ganz enges Spiel am Ende. Nordhorn war an dem Tag einfach besser, da haben wir aber auch lange mitgehalten“, sagte Marc-Robin Eisel. Am Samstag (18 Uhr) empfangen die Eulen den Zweitliga-Mitabstiegskonkurrenten TuS Ferndorf. Beide Teams haben 22:40 Punkte. Ein Sieg könnte reichen, Marc-Robin Eisel jedoch betont: „Ich hätte am liebsten zwei Siege. Klar, mit einem Sieg sieht die Sache schon ganz anders aus. Die Mannschaft um uns herum gewinnen alle, so wie es jedes Jahr ist.“

Erneut war dies eine Zittersaison. „Es ist wieder ein Tabellenplatz, mit dem wir uns nicht zufrieden geben wollen. Es ist wieder eine Saison, die länger spannend ist, als wir uns das gewünscht haben. Trotzdem glaube ich, dass man über einen längeren Zeitpunkt gesehen hat, dass wir wieder konstanteren Handball spielen. Wir hatten ganz selten Ausreißer, einmal gegen Bad Schwartau und in der Hinrunde in Coburg“, erklärt Eisel. Ein wichtiger Aspekt für den Rückraumspieler: „Wir hatten jede Woche eine andere Mannschaft auf dem Feld stehen, haben das aber nie als Ausrede angebracht. Wir haben nicht gejammert. Insgesamt gesehen war es mit Blick auf die Umstände schon eine ordentliche Saison.“

Großes Verletzungspech

Damit spielt der 26-Jährige auf das schon fast unglaubliche Verletzungspech an. Bis zum Schluss plagt sich die Mannschaft damit herum. Jüngster Rückschlag: Abwehr-Ass Mihailo Ilic kam zum Spiel gegen Potsdam zurück, dafür fiel Lars Röller aus. Nun freuen sich die Eulen auf das Comeback von Kapitän Freddy Stüber. Die Tendenz geht nach Ansicht Eisels in die richtige Richtung.

Die Saison 2024/2025, es war eine Spielzeit mit vielen Sorgen. Marc-Robin Eisel persönlich kann sehr zufrieden sein. Der Regisseur war der beste Eulen-Spieler, der konstanteste Akteur, der Mann, der immer wieder vorne wegging, das Team mitzureißen versuchte. „Ich war diese Saison konstant, es gab selten Spiele, bei denen ich nach Hause fahre und total enttäuscht bin mit meiner Leistung. Natürlich will man immer besser werden, mir war ganz wichtig, Konstanz reinzubringen. Das was wir vorleben wollen, Emotionen auf die Platte zu bringen, das versuche ich auch umzusetzen“, erläutert er.

Vertrag bis 2028

Eisel, der im Dezember seinen Vertrag bis Juni 2028 verlängerte, 2021 aus der Talentschmiede des SV 64 Zweibrücken ins HLZ Friesenheim-Hochdorf kam, hat sich weiter entwickelt. Das erklärt er so: „Den größten Schritt habe ich gemacht, indem ich viel Abwehr spielen darf. Das hat mir in meinem Spiel in den letzten Jahren ein wenig gefehlt. So komme ich jetzt direkt ins Tempospiel, stehe auf dem Feld, wenn es in den Gegenzug geht.“ Anderer Gründe: Durch die Verletztenmisere – Königstransfer Vincent Bülow fiel monatelang aus, Friedrich Schmitt einige Wochen – hatte er viele Spielanteile, zudem erfreut sich Eisel, 144 Tore, 101 Assists, höchster Wertschätzung durch Trainer Michael Haaß. Die beiden sprechen eine Handball-Sprache. Langweilig wird es Marc-Robin Eisel nicht: Er trainiert ja auch noch die erfolgreichen Regionalliga-Frauen der TSG Haßloch.

Die Eulen spielen noch beim Absteiger HC Oppenweiler/Backnang, bevor der TV Hüttenberg zum Ausklang in der Friedrich-Ebert-Halle gastiert. So sieht Zuversicht aus: Am Donnerstag startete der Klub den Dauerkartenvorverkauf für die nächste Saison.