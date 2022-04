Erstmals seit 2018 startet am Sonntag um 10 Uhr wieder der Marathon Deutsche Weinstraße. Die Veranstalter erwarten dabei 3200 Läufer aus 40 Nationen.

Ganz selbstbewusst kündigte die Kreisverwaltung Bad Dürkheim, die den Lauf organisiert, den Marathon Deutsche Weinstraße als „die vielleicht schönste Strecke Deutschlands“ an. Von Bockenheim aus geht es an den Mandelbäumen vorbei über die Innenstadt von Grünstadt und viele Weinberge nach Bad Dürkheim und wieder zurück. Insgesamt müssen die Läufer dabei 495 Höhenmeter überwinden. Besonders anstrengend: die „Asselheimer Wand“ bei Kilometer 38.

Anmeldungen noch möglich

Für die Marathondistanz sind noch 240 Plätze frei. Anmeldungen sind am Samstag ab 13 Uhr am Start- und Zielbereich in Bockenheim möglich. Auch für den Duo-Marathon können sich noch 140 Paare spontan anmelden. Hierbei teilen sich zwei Läufer die Marathonstrecke – einer wird dabei mit dem Bus zur Wechselzone in Bad Dürkheim gebracht. Es sind sowohl Damen-, Herren-, als auch Mixed-Paare möglich. Für den Halbmarathon sind laut Kreisverwaltung keine Plätze mehr frei.

Weil im 2300-Einwohner-Ort Bockenheim nicht genügend Parkplätze vorhanden sind, werden für Zuschauer und Läufer Shuttlebusse eingesetzt. Dafür können ab 7.30 Uhr die Parkplätze am Globus-Markt in Grünstadt und im Bockenheimer Nachbarort Monsheim genutzt werden.