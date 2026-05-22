Der Bundestrainer vollzieht mit der Personalie Manuel Neuer eine gewagte Rolle rückwärts. Die Kommunikation war schlecht.

Wer berät eigentlich den Fußball-Bundestrainer? Wer passt im Riesenstab des DFB auf, dass Julian Nagelsmann keinen Unfug macht? Anscheinend niemand. Wie kann es sein, dass sich Nagelsmann wenige Tage vor der Kadernominierung zu einem Auftritt im ZDF-Sportstudio überreden lässt? Was für ein PR-Desaster. Er konnte doch nichts Substanzielles sagen, weil er die „60“ WM-Kandidaten zuvor noch selbst über Zu- oder Absage informieren wollte. Und dass das Thema Manuel Neuer hochkocht, war doch klar. Der junge Bundestrainer, der nun doch schon einige Jahre im Geschäft ist, macht erstaunlich viele Fehler in der Außendarstellung.

Die Geschichte wiederholt sich. Torhüter Manuel Neuer ist also bei der WM dabei. Dieses Thema hatten wir schon vor der WM 2018, als er fast die komplette Saison ausfiel und doch den Vorzug vor dem damals sehr starken Marc-André ter Stegen erhielt. Das spaltete die Mannschaft damals, das kam nicht bei jedem gut an.

Die Degradierung

Julian Nagelsmann hat ein Stück Glaubwürdigkeit verspielt. Monatelang hat er sich zu Oliver Baumann bekannt. Ihn jetzt zu degradieren, war falsch. Baumann hielt dem Team während der Qualifikation den Rücken frei. Neuer ist in seinen besten Momenten unschlagbar, es gab in der jüngeren Vergangenheit aber auch viele nicht so überzeugende Szenen.

Eine Kadernominierung ist stets der Startschuss vor dem großen Turnier. Nagelsmann hat es verpasst, nach der durchwachsenen Qualifikation Aufbruchstimmung zu verbreiten. Euphorie vor der sowieso problematischen Weltmeisterschaft in Nordamerika? Fehlanzeige. Das kann sich rasch ändern – mit einer guten Leistung Ende Mai im Test in Mainz gegen Finnland.

Der WM-Kader ist so, wie er nun steht, abgesehen von der Personalie Manuel Neuer, in Ordnung. Der größte Härtefall: Matthias Ginter vom SC Freiburg, der seine Elf im Europapokal stärkte und führte.