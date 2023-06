Der englische Meister Manchester City hat das Finale der Champions League vor 72.000 Zuschauern im ausverkauften Atatürk Stadion in Istanbul gegen Inter Mailand mit 1:0 gewonnen. Die Mannschaft des spanischen Trainers Pep Guardiola war als Favorit in die Partie gegangen, musste bereits in der ersten Hälfte Offensivkraft Kevin De Bruyne ersetzen, der verletzt ausfiel. Dem Spanier Rodrigo Hernandez Casante, genannt Rodri, gelang in der 68. Minute der entscheidende Treffer. Manchester mit dem deutschen Kapitän Ilkay Gündogan sicherte sich nach dem Gewinn des englischen Meisterschaft und des FA Cups mit dem Finalsieg in der Champions League das Triple in England.