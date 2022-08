Selbst Klavier spielen war Weltklasse-Weitspringerin Malaika Mihambo zu anstrengend. Fünf Tage war sie echt krank und acht Tage coronapositiv. „Ich werde schneller müde, bin noch nicht bei 100 Prozent, aber das Gute ist, dass ich ein Training durchstehe. Von daher sieht es gut aus“, sagte sie gestern.

Die Weitsprung-Weltmeisterin von Eugene (7,12 Meter), wo sie sich das Virus einfing, strahlt im Pre-Camp in Erding Fröhlichkeit aus. „Eigentlich hätten wir in der letzten Woche einen richtigen Trainingsblock mit hoher Intensität gemacht. Jetzt fangen wir locker an nach der Erkrankung und arbeiten uns hoch. Letztlich führt beides dazu, dass man spritzig und schnellkräftig ist“, sagte sie. So gesehen steht einer EM-Titelverteidigung am Donnerstag nichts entgegen, „auch wenn ich quasi aus der kalten Hose starte und letztlich etwas Unsicherheit bleibt“.

Sie weiß genau, dass sie das Gesicht der EM ist, dass Familie und Freunde Eintrittskarten gekauft haben. „Eine Weltmeisterschaft ist höherwertig, aber die EM im eigenen Land liegt mir näher am Herzen. Für Athleten ist sie so besonders, weil das Publikum hinter einem steht und man diese Energie spürt“, sagte die 28-Jährige, für die die letzten Tage auch mental hart gewesen waren.