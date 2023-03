Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was für ein enges Spiel, mal wieder. Und in letzter Sekunde gewinnen in der Eberthalle, die die 1000 erlaubten Zuschauer gegen Ende in die „Eberthölle“ verwandelten, die Eulen Ludwigshafen. Mal wieder. Stefan Salger wirft die Eulen ins späte Glück. Mal wieder. 26:25 gegen Hamm.

Salger und seine Eulen taten sich in dem Nachholspiel vom Oktober zu Beginn aber richtig schwer gegen die Westfalen, bei denen vor allem der niederländische Nationalspieler Dani Baijens