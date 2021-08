Die Serie hält: Mit dem 1:1 (1:1) gegen Hertha BSC am Montagabend blieb Mainz 05 in der Fußball-Bundesliga zum achten Mal in Folge ungeschlagen. Der Klassenverbleib rückt bei nun sechs Punkten Vorsprung auf Relegationsplatz 16 näher.

Wie ist das wohl, wenn eine Gruppe junger, in Saft und Kraft stehender Männer für 14 Tage die eigenen vier Wände nicht verlassen darf – so, wie es der Mannschaft von Hertha BSC widerfahren ist? Sven Herzog hat eine Vorstellung davon, was eventuell passieren kann. Der Fitmacher des 1. FSV Mainz 05 sagte dieser Tage: „Da ist viel Druck auf der Ketchup-Flasche. Und wenn da mal der Deckel aufgeht, kann auch viel rauskommen.“

Mit drei Spielen im Rückstand und als Vorletzter nach Mainz gereist, verspürte die Hertha nach zweiwöchiger Quarantäne erheblichen Zugzwang, mehr als ihr Gastgeber, der dank einer imposanten Serie auf Tabellenplatz zwölf geklettert war. Von außen betrachtet schien es in der ersten Hälfte nicht unbedingt so, als würde in der Berliner Elf ein Feuer lodern. Vielmehr blieb sie offensiv harmlos, der Defensivverbund geriet des Öfteren ins Wanken. Schon in der achten Spielminute kam der FSV zu seiner ersten Großchance. Moussa Niakhaté schleuderte den Ball bei einem Einwurf weit in den Strafraum, Karim Onisiwo verlängerte, Jean-Paul Boetius verstolperte die Chance aus sechs Metern. Drei Minuten später traf er die Latte. Adam Szalai hielt einen Lupfer für das probate Mittel, Schwolow schnupperte die Finte und parierte. Mainz 05 war die deutlich bessere Mannschaft, aber ineffizient. So war es die Hertha, die mit ihrer zweiten Möglichkeit zur Führung kam: Marton Dardai trat einen Freistoß in den Strafraum, Luca Tousart köpfte den Ball zum 0:1 ins Netz des Mainzer Tores (36.).

Mwenes Traumtor

Der Vorsprung hatte vier Minuten Bestand: Philipp Mwene feuerte den Ball aus 22 Metern in den rechten Winkel. Ein Traumtreffer des gebürtigen Wieners. Barreiro hatte noch vor dem Pausenpfiff die Führung auf dem Fuß. Diese war für den FSV auch nach dem Seitenwechsel möglich. St. Juste (60.), Niakhaté (90.+1; jeweils nach Ecke per Kopf) und Onisiwo (64.) vergaben. Allerdings strahlte die Hertha nun mehr Gefahr aus – und kombinierte sich zu zwei Riesenchancen. Matheus Cunha zwang FSV-Torwart Robin Zentner per Schlenzer zu einer Glanztat, Krzysztof Piatek schob den Ball aus drei Metern am Tor vorbei (82.). Trainer Pal Dardai nahm dies seinem Joker nicht übel – und zollte seinen Schützlingen Respekt: „Ich muss die Mannschaft loben, wie sie zurückgekommen ist. Je mehr Zeit verging, desto besser kamen wir ins Spiel.“

Phillipp Mwene hätte natürlich lieber gewonnen. Dennoch durfte er zufrieden sein: Mit seinem ersten Bundesligatreffer bescherte er dem FSV einen Punkt, der noch von großer Bedeutung sein könnte. „Ich habe mich riesig gefreut, auch weil es ein sehr schönes Tor war“, sagte Mwene, „das war eine kleine Belohnung für die harte Arbeit der vergangenen Wochen.“

So spielten sie

1. FSV Mainz 05: Zentner - St. Juste, Bell (37. Hack), Niakhaté - da Costa (84. Brosinski), Kohr, Mwene - Barreiro, Boetius (84. Latza) - Onisiwo (84. Quaison), Szalai (72. Glatzel)

Hertha BSC: Schwolow - Klünter, Stark, Dardai - Khedira (61. Boyata) - Zeefuik (61. Darida), Mittelstädt - Tousart (61. Ascacibar), Guendouzi - Cunha (71. Radonjic), Cordoba (80. Piatek)

Tore: 0:1 Tousart (36.), 1:1 Mwene (40.) - Gelbe Karten: Bell (5), Barreiro (4) - Tousart (6), Cunha (9), Ascacibar (2) - Beste Spieler: Mwene, Niakhaté, St. Juste - Schwolow, Guendouzi, Mittelstädt - Schiedsrichter: Sascha Stegemann (Niederkassel).