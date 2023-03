Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Geister scheiden sich noch immer daran, ob das Gastspiel von Mainz 05 bei Eintracht Frankfurt das Prädikat „Derby“ verdient oder nicht. So oder so: Es ist ein spezielles Spiel, das am Sonntag um 15.30 Uhr angepfiffen wird. Ein Spiel, in dem es für die Duellanten um einiges geht.

Jubelschreie sind in der Otto-Fleck-Schneise in Frankfurt dieser Tage selten zu vernehmen. Dort residiert der Deutsche Fußball-Bund, und bekanntermaßen liegen die hohen Herren der Führungsetage