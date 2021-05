Mainz 05 und Borussia Dortmund haben in der Bundesliga bewiesen, dass Bilanzen nicht voreilig gezogen werden sollten.

Champions League? Dieser Trümmerhaufen? Niemals! Ja, es gab unmittelbar nach dem 1:2 gegen Eintracht Frankfurt am 3. April sehr gute Gründe, Borussia Dortmund abzuschreiben. Sieben Punkte Rückstand auf Platz vier waren es damals.

Klassenerhalt? Die? Wie soll das gehen? Die Sache ist gelaufen! Es existierten nach der Hinserie dieser Bundesliga-Saison in der Tat ausreichend Argumente, Mainz 05 in Schutt und Asche zu schreiben und die Abstiegsweihe zu erteilen. Mit sieben Pünktlein nach 17 Partien hatte in der höchsten deutschen Fußballklasse dieser Republik schließlich noch keine Mannschaft die Kurve bekommen und sich über den „Strich“ geschoben.

Die Krankheit „Morbus voreilig“

Man ist im Sport schon so oft eines Besseren belehrt worden. Doch falls man sich das „Nie und nimmer“ nach wie vor nicht abgewöhnt hat, heilt nach dem 33. Spieltag dieser Runde vielleicht ein Blick auf die Tabelle diese Krankheit namens „Morbus voreilig“. Da steht Borussia Dortmund auf Platz vier, die Qualifikation für die Königsklasse in der Tasche. Sechs Erstligaspiele in Folge haben die Schwarz-Gelben gewonnen, sie haben sich als Einheit wiedergefunden und, ganz nebenbei, den DFB-Pokal gewonnen.

Es gab eine Zeit, da blaffte Marco Reus Journalisten an, wenn Charakter und Widerstandskraft des Ensembles infrage standen, nun hob er diese Erfolgszutaten explizit hervor. „Ein unglaubliches Kompliment an die Mannschaft für diese starke, starke Mentalität, die sie in den letzten Wochen gezeigt hat“, sagte Reus nach dem 3:1-Erfolg in Mainz, „wir dürfen uns freuen, denn das, was wir aufgeholt haben, ist sensationell.“ Auch mit sich selbst kann der Kapitän zufrieden sein. Er hat wieder ein sportliches Niveau erreicht, das ihn sogar zu einem Kandidaten für Joachim Löws EM-Kader werden lässt.

Terzic: Mehr als eine Übergangslösung

Der Baumeister des Erfolges heißt Edin Terzic. 38 Jahre alt, am 13. Dezember 2020 installiert als Erbe von Lucien Favre, nachdem dieser mit dem BVB gegen den VfB Stuttgart 1:5 verloren hatte. Mit dem Deutsch-Kroaten Terzic hat die Borussia sich hübsch was eingebrockt, denn der junge Mann taugt nicht mehr als Übergangslösung. Seine Aufgabe endet nach der Saison, Marco Rose steht längst als neuer Chefanweiser fest; bestimmt ein guter Trainer, aber ein Mann, der seit Wochen mit Borussia Mönchengladbach nur verliert. Terzic zurück in die Assistentenrolle? Mal ehrlich: Wie soll das gehen?

Svensson: Seine Mission hat erst begonnen

Der Trainermarkt brummkreiselt wie nie zuvor. Bei Hertha BSC, in Leverkusen, Bremen, Frankfurt werden Übungsleiter gesucht. Terzic kann vermutlich wählen. Nach dem Erfolg in Mainz sagte er: „Natürlich stellen wir uns in Dortmund einen anderen Saisonverlauf vor, ein Trainerwechsel ist nie ein gutes Zeichen. Aber wie wir aus der Krise herausgekommen sind, ist dennoch bemerkenswert. Wir haben das scheinbar Unmögliche möglich gemacht.“ Dortmund sei dafür bekannt, dass man nicht liegen bleibe, sondern aufstehe, wenn es mal nicht so laufe. „Es ist ein sehr guter Weg, den wir eingeschlagen haben. Wir haben einen Spirit wiederentdeckt. Da wollen wir weitermachen.“ Wir? Tatsächlich? In Mainz stellt sich diese Frage nicht. Bo Svenssons Mission hat gerade erst begonnen.

Der FSV und die Borussia sind zwei Mannschaften, die wie Phönix aus der Asche gestiegen sind. Längst schon abgeschrieben, am Ende triumphierend. Den frühen Urteilen zum Trotz.