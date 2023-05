Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gelingt Mainz 05 die Schubumkehr? Nach drei sieglosen Spielen gastieren die Rheinhessen am Samstag (15.30 Uhr) bei Borussia Dortmund. Eine Personalie treibt dem Trainer Sorgenfalten auf die Stirn.

Bo Svensson wurde deutlich. Bei der Übungseinheit am Mittwoch machte der Trainer der „Nullfünfer“ keinen Hehl aus seiner Unzufriedenheit, was auch den Kiebitzen am Bruchweg nicht verborgen blieb.