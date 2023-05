Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der von Personalsorgen geplagte Bundesligist aus Rheinhessen empfängt am Samstag den VfL Bochum. Vor allem in der Defensive gehen Trainer Bo Svensson die Stammspieler aus. Auch der Ergebnistrend ist negativ. Der Sportvorstand warnt.

0:1 in Frankfurt, 1:4 in Leipzig: Durch die Niederlagen im letzten Spiel des vorigen und in der ersten Partie des neuen Jahres hat sich die Ausgangsposition des 1. FSV Mainz 05 in der Fußball-Bundesliga