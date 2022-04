Es hätte ein richtiges Fußball-Fest werden können: Die Fans von Mainz 05 hatten gegen den Abstiegskandidaten aus Stuttgart aber nichts zu feiern und müssen noch eine Einstellung zu den restlichen vier Spielen finden.

Der FSV Mainz 05 trudelt dem Saisonende in der Fußball-Bundesliga entgegen. Nach zuletzt nur einem Punkt in drei Auswärtsspielen und dem lauen 0:0 gegen den VfB Stuttgart lässt dies wenig Spannendes für die Partien der Rheinhessen am kommenden Freitag in Wolfsburg und am 7. Mai bei Hertha BSC erwarten.

Aber: Gegen den FC Bayern (30. April) und am Saisonende gegen Eintracht Frankfurt (14. Mai) warten noch zwei Kracher auf die Mainzer. „Menschlich“ findet es Trainer Bo Svensson, dass sein Team am Samstag angesichts der entspannten Tabellensituation nicht mehr ans Limit ging. In der Tabelle sind die Mainzer derzeit Neunter, punktgleich und knapp vor Rivale Frankfurt.

Kohr vergibt dickste Chance

30.128 Zuschauer in der fast vollen Arena bei Sonnenschein, eine ausgelassene Stimmung wie vor der Pandemie. Eigentlich war „alles bereit gewesen für einen schönen Fußball-Nachmittag“, räumte auch Torwart Robin Zentner ein: „Nichtsdestotrotz muss es unser Anspruch sein, Spiele zu gewinnen, vor allem Heimspiele.“ Immerhin habe man zusammen gut verteidigt. Die dickste Chance vergab Dominik Kohr mit einem Kopfball an den Innenpfosten. Nach der Nullnummer in einem zerfahrenen Spiel gegen den Abstiegskandidaten aus Stuttgart herrschte in beiden Fanlagern jedoch enttäuschtes Schweigen.

Die 05er konnten nicht wie erhofft mit einem Sieg den Klassenverbleib auch rechnerisch klarmachen, haben aber nichts mehr zu befürchten. „Wir sind drei Jahre lang gewohnt gewesen, Dauerdruck zu haben. In jedem einzelnen Spiel, in jeder Saison ging's bis zum vorletzten Spieltag gegen den Abstieg“, erklärte Routinier Stefan Bell kurz vor dem Ende einer dieses Mal - trotz zweier größerer Corona-Ausbrüche - ungewohnt sorglosen Saison der Mainzer. „Jetzt haben wir die Luxussituation, dass wir vier Spieltage vor Schluss schon durch sind. Das ist erstmal eine große Leistung. Ein Geschenk für alle, das wir auch wertschätzen sollten.“

Svensson übrtreibt’s mal wieder

Dem Mainzer Trainer konnte niemand fehlende Leidenschaft vorwerfen, auch wenn es Svensson an der Seitenlinie mal wieder etwas übertrieb. Der 42 Jahre alte Däne, der in dieser Saison schon mal eine Gelbsperre absitzen musste, kassierte kurz vor der Pause seine sechste Verwarnung, weil er sich über eine Einwurf-Entscheidung aufregte. Seit seinem Amtsantritt im Januar 2021 sah er bereits achtmal Gelb - Liga-Rekord. „Da muss ich weiter dran arbeiten. Was soll ich sonst sagen?“, meinte Svensson später etwas genervt.

Nach einer katastrophalen Hinrunde 2020/2021 hatte Svensson die Mainzer dann mit der besten Rückrunde der Vereinsgeschichte (32 Punkte) vor dem Abstieg bewahrt. Kein Wunder, dass der Spannungsabfall jetzt sichtbar ist. „Ich habe dafür Verständnis und trotzdem sollte es keine Ausrede sein“, sagte Svensson und kommentierte die Aussagen Bells so: „Ich glaube, es waren noch mehr Saisons, wo wir zu diesem Zeitpunkt nicht gerettet waren, und einige Spieler haben das durchgemacht. Das verstehe ich schon.“

Gleichzeitig verwies er darauf, dass dies auch eine Chance sei. „Wir dürfen halt auch nicht vergessen, dass vor nicht allzu langer Zeit keine Fans im Stadion waren. Und vor nicht allzu langer Zeit haben wir einen brutalen Abstiegskampf gehabt“, sagte er und mahnte: „Jetzt hat man die Möglichkeit, sich unter anderen Bedingungen zu zeigen. Da muss man nicht nur immer aus der Tabelle die nötige Motivation ziehen, um ein Bundesliga-Spiel zu bestreiten.“