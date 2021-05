Die Mannschaftsaufstellung des 1. FSV Mainz 05 barg vor dem Spiel gegen Union Berlin eine Überraschung: Adam Szalai war Teil der Startelf. Erstmals in dieser Saison – erstmals seit dem 16. Februar 2020.

Jener Adam Szalai, den Ex-Trainer Achim Beierlorzer zu Beginn dieser Runde suspendiert hatte, wegen dem die Mannschaft in einen Streik getreten war. Doch für den aktuellen Übungsleiter Bo Svensson zählt Vergangenes nicht. Und Szalai überzeugte ihn. Im Training ebenso wie in der Partie gegen Union Berlin am Samstag. „Er hat uns in dem Spiel gegeben, was ich von ihm gefordert habe“, sagte der Mainzer Fußball-Lehrer, „er hat Persönlichkeit, Haltung und Charakter gezeigt. Es freut mich für ihn, dass er immer noch Qualität und eine Bedeutung für diese Mannschaft hat.“

Beinahe belohnt

Szalai wuchtete seinen 1,93 Meter langen und 93 Kilo schweren Leib in ungezählte Zweikämpfe, setzte der baumlangen Berliner Defensive eigene körperliche Präsenz entgegen. Beinahe hätte er sich für die Plackerei auch selbst belohnt: Als Leandro Barreiro eine Flanke von der linken Seite perfekt getimt ins Zentrum des Strafraums schlug, flog Szalai heran und köpfte den Ball gen Tor. Erstaunlich, dass Union-Torhüter Andreas Luthe das Spielgerät überhaupt abwehren konnte. Eine Glanztat. Ebenso bemerkenswert, dass Szalai auf die Ausführung des siegbringenden Strafstoßes zugunsten seines Teamkollegen Moussa Niakhaté verzichtete. „Ich habe es in seinen Augen gesehen, dass er sehr klar war, sehr überzeugt“, berichtete Szalai von dem kurzen Wort- und Gestenwechsel in der 22. Spielminute.

Der Tabellenvorletzte bläst zur Aufholjagd

Nach 80 Minuten war der Arbeitstag für ihn beendet. Er war zufrieden. „Der Sieg war für uns ein kleiner großer Schritt“, sagte Szalai. Klein, weil es auch nur drei Punkte gab. Groß, weil der FSV gegen die vielleicht robusteste Elf der Liga auch in den Punkten Willenskraft, Mentalität und Zweikampfstärke bestanden hatte. „Da muss man schon einiges in der Hose haben“, sagte Szalai. Sein ebenso kampfesmutiger Offensivgespiele Karim Onisiwo wagte einen positiven Ausblick: „Wenn wir so fokussiert auftreten wie heute, werden wir mehr Spiele gewinnen als verlieren.“ Der Tabellenvorletzte der Bundesliga bläst zur Aufholjagd.