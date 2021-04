Er ist klug, bodenständig, vielsprachig und als Mittelfeld-Vieleskönner torgefährlich: Leandro Barreiro erwächst für den Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 schon in jungen Jahren zum Stützpfeiler.

Barreiro weiß noch genau, wann er Bo Svensson das erste Mal getroffen hat. Als Mitglied der U17-Auswahl seines Heimatlandes Luxemburg bestritt er ein Testspiel gegen die Mainzer U16, und wenn ihn seine Erinnerung nicht trügt, war seine Leistung „gar nicht mal so gut“. Dennoch wollte Svensson, damals Coach des FSV-Nachwuchses, ihn sprechen. Alsbald stand die Einladung zu einem Probetraining.

Barreiro war „sehr glücklich“. Noch glücklicher ist er heute, wenn er darauf schaut, was aus ihm geworden ist. Und mit seinen 21 Jahren ist der Mittelfeldspieler ja längst nicht im Zenit seines Schaffens angekommen. Seit Svensson im Januar das Cheftraineramt bei den „Nullfünfern“ übernommen hat, befindet Barreiro sich im Steigflug. Unter anderem schoss er zwei eminent wichtige, weil siegbringende Tore, zum 3:2 gegen RB Leipzig und am vorigen Sonntag zum 3:2 beim 1. FC Köln, das den FSV bei nun fünf Punkten Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz etwas gelassener auf die finalen sechs Spieltage schauen lässt. „Eine Vorentscheidung ist das noch nicht, ich benutze diesen Begriff nicht“, betont Barreiro, „doch es waren sicher spezielle Tore und für mich besondere Momente.“ Das Torschusstraining, welches Svensson anordnete, hat sich offenbar gelohnt.

Svensson kennt Barreiros Stärken lange

Der FSV wurde vom Liga-Habenichts mit sieben Punkten nach der Hinserie zum fünftbesten Team der Rückrunde. „Vorher“, sagt Barreiro und meint die Zeit ohne Svensson, „hatten wir hintenraus oft das Gefühl, nichts mehr drehen zu können. Es war nicht so, dass wir null Prozent Team in uns hatten, aber wenn du oft hintereinander verlierst, ist es auch klar, dass ein paar Köpfe runtergehen.“ Ebenso sei nachvollziehbar, dass aufzubegehren leichter falle, wenn man erst mal ein Erfolgserlebnis verbucht habe. „Wenn du es schon gezeigt hast, weißt du, dass es erneut gelingen kann.“ Die Moral sei nun wieder Mainzer Ethos.

Mitte 2019 verließ Svensson den FSV Richtung Salzburg. Das letzte Spiel mit der U19 führte ihn und Barreiro zu Bayern München. Beim Abschied äußerte Barreiro die Hoffnung, irgendwann wieder zusammenzuarbeiten. „Zu dem Zeitpunkt haben wir wohl beide gedacht, dass es so schnell nicht passieren wird.“ Tat es aber. „Ich habe mich riesig gefreut, ich war mir gleich sehr sicher, dass er uns auf die richtige Bahn bringen wird.“ Svensson beorderte Barreiro im taktischen Gefüge eine Position nach vorne, von der 6 auf die 8. So kommt er öfter zum Abschluss – und zu Treffern. „Er kennt meine Stärken“, sagt Barreiro, „und er weiß, wie er sie anzuwenden hat.“

Das Herz auf dem Platz

Der Luxemburger ist ein zurückhaltender, angenehmer, zudem gescheiter junger Mann, der sechs Sprachen beherrscht. Eine traumhafte Prämisse für eine internationale Karriere oder den Austausch in einer multilingualen Mannschaft. Barreiro ist zur Hälfte Luxemburger und zur Hälfte Portugiese. Schon im Kindergarten lernte er Deutsch. In der dritten Klasse kam Französisch hinzu, in der siebten Englisch. „In Luxemburg sehr wichtige Sprachen. Es wurde in der Schule großer Wert darauf gelegt, dass man sie seriös und auch intensiv lernt“, erzählt Barreiro. Spanisch eignete er sich an, weil es ihm „sehr gefällt“. Und als Nächstes? „Ich will erst mal mein Spanisch verbessern. Mal gucken, was dann noch reinpasst in den Kopf.“

Bis Mitte 2022 ist Barreiro an Mainz 05 gebunden. So wie er in diesen Tagen aufspielt, werden Angebote nicht auf sich warten lassen. Doch Barreiro will von all dem nichts mitbekommen. Seiner Berateragentur, der Pro Profil GmbH, habe er das „klar kommuniziert“. Und er geht auch davon aus, dass ein Vereinswechsel nicht vonnöten sein wird. Zu fest ist sein Glaube an den Ligaverbleib, der auch dank seiner Tore gelingen soll. „Es ist zwar nicht meine primäre Aufgabe und ich mache mir da keinen Druck, aber ich will Tore schießen – und hoffe, dass die nächsten auch wieder zu Siegen führen.“ Bo Svensson ist sich in einem Punkt sicher: „Bei Leo weißt du immer, dass er sein Herz auf dem Platz lässt.“

Zur Sache: Mainzer Spiel fällt aus

Es wäre eine dieser sogenannten Sechs-Punkte-Partien für Mainz 05 gewesen – stattdessen „genießen“ die Rheinhessen einen spielfreien Sonntag: Profis und Betreuer des designierten Gegners Hertha BSC müssen in eine 14-tägige Quarantäne. Die Partie kann nicht vor dem 28. April nachgeholt werden. Auch die Berliner Spiele gegen den SC Freiburg und bei Schalke 04 werden verlegt. Nach drei positiven Corona-Tests (unter anderem bei Cheftrainer Pal Dardai) sollte das Team zunächst in eine Arbeitsquarantäne. Da das Gesundheitsamt mit einem vierten Fall jedoch eine Infektionskette innerhalb der Mannschaft erkannte, folgten die komplette Isolierung – und gestern die Absage des Duells durch die Deutsche Fußball-Liga.