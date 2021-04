Hat die Absage der Hertha-Partie den Rhythmus des Fußball-Bundesligisten Mainz 05 gebrochen – oder profitiert der FSV von neu gewonnener Frische?

Eine Frage, die erst am Ende der heutigen 90 Gastspiel-Minuten bei Werder Bremen beantwortet werden kann (Anpfiff: 20.30 Uhr). Trainer Bo Svensson erkennt bei den Seinen keine Veränderung, zumindest nicht in den Übungseinheiten: „Wir haben sehr gut trainiert. Es ist eben keine normale Zeit, in der wir leben. Wenn man was gelernt hat, dann ist es, den Fokus auf die Dinge zu richten, die in unserer Hand liegen.“ Der Gegner heißt nun eben Werder, nicht Hertha BSC.

Svensson: „Ich bin kein Magier“

Die Hanseaten empfangen den Tabellenvierzehnten nach fünf Bundesliga-Niederlagen in Serie, unterbrochen nur vom minimalistischen 1:0-Pokalerfolg in Regensburg. In den vorigen beiden Partien kassierten sie je vier Gegentreffer. Der FSV ist fünfmal in Folge unbezwungen, wurde letztmals Ende Februar geschlagen, hat seitdem nur vier Tore hingenommen – und kann Werder überflügeln. Laut Svensson gelingt dies nur mit einer besseren Leistung als beim 3:2 in Köln. „Egal wie das Ergebnis war: Die Jungs wissen, dass sie in Köln nicht gut gespielt haben“, sagt Svensson. Selbstzufriedenheit war einmal. Svensson sei Dank? Auch, aber nicht nur. „Ich bin kein Magier“, sagt der Däne.

Mit dem Flugzeug in den Norden

Der FSV hat die Reise in den Norden der Republik mit dem Flugzeug angetreten, direkt nach dem Spiel geht es zurück nach Mainz. Am Samstag heißt der Gegner Bayern München. Sofern nicht etwas Unvorhergesehenes dazwischenkommt – was man in diesen Corona-Tagen nie weiß.