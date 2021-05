In Dortmund wird am Samstag um 18.30 Uhr der deutsche Clásico angepfiffen. Drei Stunden zuvor ertönt 250 Kilometer südlich das Startsignal zum „Traurico“. Mainz gegen Schalke, das bedeutet: Null Punkte gegen zwei Punkte, Platz 18 gegen Platz 17.

In Corona-Zeiten trifft man kaum einen Fußballprofi mehr persönlich. Man telefoniert oder schließt sich in Videokonferenzen kurz, so wie am Mittwoch mit Pierre Kunde Malong und Silke Bannick, der Pressesprecherin des 1. FSV Mainz 05. Tritt man als Letzter der Besprechung bei und hört aus einem angeregten Plausch auf Englisch die Vokabel „Politics“ heraus, weiß man sofort: aha, US-Wahl. Ist Kunde ein politischer Mensch? Verfolgt er, ob das amerikanische Volk Donald Trump abwählt und Joe Biden zum nächsten Präsidenten kürt. „Na ja“, sagt Kunde, „als menschliches Wesen und neugieriger Typ interessiere ich mich natürlich schon für das, was um mich herum passiert, ein bisschen auch für Politik, aber nicht sehr.“

Im Augenblick haben er und der 1. FSV Mainz 05 eh eigene Sorgen und Nöte. Nicht weniger als die Zugehörigkeit zur Bundesliga steht auf dem Spiel, und das schon nach sechs Saisonetappen. Kein Pünktchen ergatterten die „Nullfünfer“, bei einer Niederlage heute haben sie endgültig die schlechteste Startbilanz aller bisherigen Bundesliga-Zeiten aufgestellt. „Das ist die härteste Phase meiner Karriere. Du hast während einer Saison mal ein paar Siege, Niederlagen oder Unentschieden, aber sechs Spiele in Reihe zu verlieren, so etwas bin ich noch nicht begegnet“, sagt Mittelfeldakteur Kunde. Er selbst spielt eine bescheidene Runde. Viermal kam er im bisherigen Saisonverlauf zum Einsatz, nie über 90 Minuten. Die „Kicker“-Durchschnittsnote bis jetzt: 4,12.

Ein bescheidener Monat

Natürlich hat das Gründe. Das 1,80 Meter große Kraftpaket aus Kamerun hat „einen beschissenen Monat“ mit Corona hinter sich, er war in Quarantäne, mental und physisch habe ihn dies „wirklich zurückgeworfen“. „Ich rufe nicht die Leistung ab, die ich von mir gewohnt bin. Ich weiß, dass ich es besser machen kann, und ich arbeite daran, auf das Level zu kommen, auf dem ich am Ende der vergangenen Saison war. Früher oder später werde ich das erreichen“, sagt Kunde. Ungeachtet dessen könne er im Augenblick auch keine persönliche Zufriedenheit verspüren, wenn das Team in der Tinte stecke. Es gebe viel zu verbessern. Das Augenmerk liege nicht auf ihm, sondern auf der Mannschaft. Und darauf, Spiele zu gewinnen.

Die Negativserie belastet ihn. „Du kannst nicht leugnen, dass der Stress da ist. Er ist da.“ Er gehe nach Hause und probiere, es sich dort so komfortabel wie möglich zu gestalten, keine negativen Schwingungen zuzulassen, er versuche, was im Job passiere vor der Wohnungstür abzuschütteln, sagt Kunde. „Wenn es mir doch in den Sinn kommt, wische ich es weg.“

In den Köpfen stark bleiben

Die Partie gegen den seit 22 Bundesligaspielen sieglosen FC Schalke ist beinahe so etwas wie ein Finale. „Wenn du so verlierst wie wir, denkst du immer: Das nächste Spiel ist das Spiel, das nächste Spiel ist das Spiel. Doch ja, dieses Spiel wird das härtestes für uns, es wird uns die Richtung weisen“, sagt Kunde. „Wir müssen in unseren Köpfen stark bleiben. Wir müssen sie schlagen.“ Im Erfolgsfall sei danach längst „nicht alles wunderbar“. „Aber wir können das Gefühl bekommen, dass wir zurück in der Liga sind, wie wir es immer waren.“

Auf die Unterstützung der Zuschauer muss Mainz 05 dabei verzichten. Wie alle Bundesligisten in diesen Pandemie-Tagen. „Jeder vermisst doch etwas. Die Freiheit rauszugehen, dich mit deinen Freunden zu treffen“, sagt Kunde. „Auf dem Platz herrscht dieselbe Intensität, aber etwas fehlt. Ich vermisse die Fans wirklich, denn manchmal gibt es dir diese Extramotivation, dich zu pushen und über deine Grenze zu gehen.“ Nun müssen die Mainzer Spieler sich selbst pushen. Auf jeden Fall mehr, als sie es an den ersten sechs Spieltagen getan haben.