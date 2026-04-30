In den neunziger Jahren wurde für den unverwüstlichen VfL Bochum das Wort „unabsteigbar“ erfunden. Wie es aussieht, ist das Attribut auch auf den 1. FSV Mainz 05 anwendbar.

Bedröppelt. Das gibt es am besten wieder. Bedröppelt standen die Spieler von Mainz 05 am Samstagnachmittag in der Mewa-Arena. Da zeigten sie zunächst die beste Halbzeit dieser Saison, führten gegen den großen FC Bayern zur Pause 3:0 und gaben dann klein bei und verloren am Ende mit 3:4. Erklärungen? „Wir haben den Betrieb ein bisschen eingestellt“, folgerte Trainer Urs Fischer.

Erster Matchball weg

Durch diese Niederlage vergaben die „Nullfünfer“ auf jeden Fall den ersten Matchball im Kampf um den Klassenerhalt. Da jedoch die Konkurrenz im Tabellenkeller bis auf das Schlusslicht 1. FC Heidenheim ebenfalls nicht gewann, ist im Grunde nicht viel passiert. Nun können die Mainzer den zweiten Matchball nutzen, am Sonntag in der Partie beim FC St. Pauli. Ein Pünktchen und alles wäre gut. Mit einem Unentschieden wäre das Team zwei Spieltage vor Schluss von dem Konkurrenten nicht mehr einzuholen. „Schade, dass wir den Sack noch nicht zumachen konnten, aber das wollen wir dann bei St. Pauli nachholen“, betonte Offensivspieler Paul Nebel.

Im Dezember sah es nicht gut aus

Mainz 05 steht vor einer weiteren Saison in der Bundesliga. Gelingt der Hattrick? Damit war Anfang Dezember nicht zu rechnen, zum dritten Mal in der jüngeren Vergangenheit sah es nicht gut aus. Sechs Punkte, das bedeutete Platz 18. Die Lage war trostlos. der Neu-Frankfurter Jonathan Burkardt fehlte. Der beliebte Trainer Bo Henriksen schaffte einfach nicht mehr die Wende, und Sportvorstand Christian Heidel installierte mit Urs Fischer quasi einen Gegenentwurf zu dem dynamischen Dänen.

Die Ruhe des Schweizers färbte auf die Mannschaft ab, das Team sammelte Punkt um Punkt und arbeitete sich ins Mittelfeld vor. Der Klub investierte im Winter noch mal kräftig und holte für die Abwehr Stefan Posch sowie für den Sturm Sheraldo Becker und Phillip Tietz. Die drei Spieler erwiesen sich als belebende Verstärkung. Auch den Ausfall von Nadiem Amiri, dem schon in der vergangenen Spielzeit wichtigsten und besten Mann, überstand Mainz folgenlos. „Wir gucken auf uns. Wir wollen bei St. Pauli den entscheidenden Schritt machen. Nach 90 Minuten feiern wir hoffentlich den Klassenerhalt“, sagt Sportdirektor Niko Bungert.

Der dritte Coup

Fischer würde gelingen, was zuvor schon Bo Svensson und eben Bo Henriksen bewerkstelligten. Im Winter 2020/2021 stellte sich die Lage am Bruchweg ähnlich prekär dar. Nach Achim Beierlorzer, Jan-Moritz Lichte und kurz Jan Siewert machte Mainz Tabula rasa, Christian Heidel kehrte zurück, er brachte Martin Schmidt als Sportchef mit und vertraute dem ehemaligen Spieler Bo Svensson die Mannschaft an. Und: Die Mainzer spielten eine großartige Rückrunde und wurden mit 39 Punkten Zwölfter.

Die nächste Abwärtsspirale. Bo Svenssons Ära endete im November 2023, gemeinsam entschied der Däne mit Christian Heidel und Martin Schmidt, dass der Zeitpunkt für seinen Abschied gekommen war. Nach einem Fehlstart lag die Mannschaft mit nur drei Punkten am Tabellenende, Jan Siewert konnte das Ruder auch nicht rumreißen, und dann fand Christian Heidel einen Trainer, der beim FC Zürich beachtliche Erfolge feierte: Bo Henriksen.

Längerfristige Lösung?

Von ihm aus, so betonte Christian Heidel kürzlich, könne Urs Fischer der letzte Trainer sein, den er in seiner Zeit beim 1. FSV Mainz verpflichtet. Der 60-Jährige als längerfristige Lösung bei den Rheinhessen? Eins nach dem anderen. Jetzt geht es am Sonntag erst einmal zum Millerntor. Der Klassenerhalt nach schwierigen Monaten winkt. Und Mainz wäre dann ein bisschen unabsteigbar.

Tipps der Redaktion

Bayern München - 1. FC Heidenheim 3:2

Eintracht Frankfurt - Hamburger SV 2:2

Werder Bremen - FC Augsburg 1:1

1. FC Union Berlin - 1. FC Köln 1:2

TSG 1899 Hoffenheim - VfB Stuttgart 4:3

Bayer Leverkusen - RB Leipzig 3:3

FC St. Pauli - 1. FSV Mainz 05 1:2

Bor. Mönchengladbach - Bor. Dortmund 2:3

SC Freiburg - VfL Wolfsburg 2:1





