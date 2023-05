Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das zwölfte Jahr in Folge spielt der 1. FSV Mainz 05 nun in der Fußball-Bundesliga. Eine imposante Leistung. Doch der Trend ist gefährlich. In den letzten vier Spielzeiten wurde der Abstieg oft erst kurz vor Ultimo abgewendet. Und diesmal?

Anfang August wandten Fans der „Nullfünfer“ sich in einem offenen Brief an den Vorstandsvorsitzenden Stefan Hofmann. Darin monierten die Anhänger, dass viele Spieler den Klub nur