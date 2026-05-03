Isabell Werth dominiert mit einem neuen Hengst die Dressur in Mannheim. Eine besondere Geschichte schreibt auch eine junge Reiterin aus der Westpfalz.

Letztlich sind Pferde eben auch nur Menschen. Einen Lektionsfehler, der ihr und ihrem neuen, beeindruckenden Hengst Viva Gold in der zweiten Prüfung auf dem Mannheimer Maimarktturnier in den Einerwechseln unterlief, erklärte Dressurkönigin Isabell Werth so: „Da wollte er nicht durch seinen eigenen Äppelhaufen galoppieren.“ Kann man ja wohl nachvollziehen. Und überhaupt ist Isabell Werth bekanntlich die Letzte, die bei Missgeschicken die Schuld bei ihren Pferden sucht. Im Zweifelsfall ist immer „der Jockey die größte Blondine“.

Die Sache mit dem kleinen Misthaufen blieb eine amüsante Randnotiz, weil Isabell Werth beide Prüfungen in Mannheim – wie so häufig in der Vergangenheit dieses Turniers – klar und deutlich dominierte. Viva Gold, dieser erst zehnjährige Dunkelfuchs, ist ein echter Hingucker, eine imposante und bildschöne Erscheinung. „Am ersten Tag war er noch sehr flott unterwegs, da standen wir auch mal in der Luft“, verriet seine erfahrene Reiterin, das Turniergeschäft müsse der Oldenburger eben „noch lernen“. Aber da wächst eine echte Zukunftshoffnung heran. Eine wohlgemerkt mit Verbindung zur Vergangenheit.

Die Oma mit dem großen Namen

Denn Viva Gold ist der Enkel von Weihegold, mit der Werth bis vor fünf Jahren großartige Erfolge feierte. Dennoch stand die Stute, die wohl bei jeder anderen Reiterin und jedem anderen Reiter die Nummer eins im Stall gewesen wäre, immer etwas im Schatten von Bella Rose – was Isabell Werth damals schon und auch heute noch („Ich glaube, sie hat das gespürt“) leid tut, was sie beschäftigt.

Umso mehr ist sie begeistert, dass sich Viva Gold anschickt, in die großen Hufspuren seiner prominenten Oma zu treten. Wo dieses überbordende Talent – besonders, aber nicht nur für Piaffe und Passage – noch hinführen soll? „Ich hoffe mal gen Championat“, sagt Isabell Werth keck und meint damit EM, WM und/oder sogar Olympia.

Gutes Stichwort. Nach Paris 2024 hat sie ja nach einer Denkpause verraten, doch noch ein paar Jährchen dranhängen zu wollen. Die Pferde machen den Plan, sagt sie immer, soll heißen: Solange sie noch entsprechend tolle Pferde im Stall hat, wird auch Turnier geritten. Also, Viva Gold ist erst zehn, heißt das folglich, dass sie noch mindestens sechs Jahre antritt, wurde die 56-Jährige von der RHEINPFALZ auf dem Maimarkt gefragt? „Sechs Jahre sicher nicht, also reiten schon, aber nicht Turnier“, antwortete die mit acht Goldmedaillen erfolgreichste deutsche Olympionikin. „Eins nach dem anderen.“ Nächste Station: Weltmeisterschaften im Spätsommer in Aachen. Und gewiss ist dann Los Angeles 2028, Olympia also, die nächste Zäsur.

„Eigentlich ist sie längst Pfälzerin“

Dass Mathilde Koefoed-Nielsen jemals eine Grand-Prix-Prüfung zusammen mit Isabell Werth bestreiten würde, das hatte sich die junge Dänin vor zwölf Jahre nicht träumen lassen. Damals war sie „ganz naiv“ als Nachwuchsreiterin nach Deutschland – genau genommen in die Pfalz – gekommen, um ihr Können ausbauen wollte. Doch jetzt ist die mittlerweile 31-Jährige von den Pferdefreunden Fröhnerhof nicht nur einmal Rheinland-Pfalz-Meisterin und internationale Grand-Prix-Reiterin geworden, sondern steht sogar unter Beobachtung der dänischen Nationaltrainer: „Die haben mich auf dem Schirm.“

Pfälzisch/dänisches Trio: Mathilde Koefoed-Nielsen, Pflegerin Jasmin Simon und Odin Unik. Foto: olw

In der Weltrangliste ist sie derzeit die Fünftbeste ihres Heimatlandes. Auch dank Odin Unik, dem „besten Pferd, das ich je hatte“, wie sie von dem zwölfjährigen Wallach schwärmt. Die Pfalz und die Dänin, das passt – woran der Kaiserslauterer Rechtsanwalt Paul Wieschemann als Besitzer des Pferds großen Anteil hat. Der jungen Dänin („Eigentlich ist sie ja längst Pfälzerin“) eine Perspektive zu geben, das macht ihm Spaß, und überdies sei Odin Unik „ein Familienmitglied, bei dem es nicht auf irgendwelche Werte ankommt“. In Mannheim verpasste Mathilde Koefoed-Nielsen im Grand Prix eine Platzierung nur hauchzart wegen unglücklich eingeleiteter Einerwechsel.