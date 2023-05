Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Ein tolles Pferd habe Sophie Hinners „da unterm Hintern, hätte ich jetzt beinahe gesagt“, entschuldigte sich Spring-Bundestrainer Otto Becker fast. Schon in Ordnung, Reiter sind unkompliziert in der Ansprache. Und Hinners spielte beim Nationenpreis in Mannheim wirklich eine besondere Rolle.

Familiär ist – bei aller Internationalität – das Maimarkt-Turnier ja ohnehin. Aber in diesem Jahr gibt es dazu eine besondere Geschichte. Denn da ist zum einen Richard Vogel (25),