Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Drei amtierende Olympiasiegerinnen in Mannheim – zwei auf dem Pferd, eine als Trainerin am Viereckrand. Das hat’s auf dem Maimarkt so auch noch nicht gegeben. Jessica von Bredow-Werndl, die in Tokio sogar zwei Dressur-Goldmedaillen abräumte, durfte sich am Montag gleich doppelt freuen – über ihre prominente Schülerin Selina Söder sowie ihr einstiges Pferd.

Als die Tochter des bayerischen Ministerpräsidentin Markus Söder den Grand Prix der U25-Tour ritt, sah Jessica von Bredow-Werndl ganz genau hin, sie strahlte wie immer, schnalzte