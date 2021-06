Beim Heimrennen in Bolanden, nur 30 Kilometer vom Elternhaus in Heiligenmoschel entfernt, lässt sich die 13 Jahre alte Magdalena Leis vom RSC Linden feiern. Das Meistertrikot mit den schwarz-rot-goldenen Streifen steht ihr ausgesprochen gut.

Mit 56 Sekunden Vorsprung hat am Samstagmittag Magdalena Leis aus Heiligenmoschel bei Kaiserslautern den deutschen Meistertitel im Straßenradsport der Schülerinnen gewonnen. Es war eine beeindruckende Demonstration der mentalen und körperlichen Stärke, verbunden mit einer großen Portion Cleverness, die sich in der Art und Weise der Attacke zeigte. In der dritten von vier Runden auf dem 7,8 Kilometer langen Rundkurs um Bolanden, gerade mal 30 Kilometer vom Elternhaus entfernt, griff sie mitten in der Verpflegungszone an. Ein Coup! „Da wollte ich attackieren, das war der Plan. Ich dachte mir, wenn die anderen noch Gels und Flaschen annehmen, kann ich losziehen, mir einen Vorsprung herausfahren und ihn halten“, erläuterte die schlanke großgewachsene Magdalena. Die Überraschung war perfekt, die Konkurrentinnen sagten ihr hinterher, sie hätten es erst gar nicht gemerkt, dass sie abgehauen ist, und dann sei es auch schon zu spät gewesen. Magdalena Leis fuhr auf den letzten acht von 32 Kilometern fast eine Minute Vorsprung heraus.

Eliteschülerin am Heinrich-Heine-Gymnasium

Die 13 Jahre alte Achtklässlerin des Heinrich-Heine-Gymnasiums in Kaiserslautern, der Eliteschule des Radsports, feierte ihren größten Erfolg. Nach Silber im Madison, Bronze im Einer Straße und Platz vier im Cross, alles im vergangenen Jahr.

Vor vier Jahren hatte sie mit dem Radsport begonnen. Ein Freund aus der Grundschule, Noah Wenz, und dessen Mutter forderten sie auf, doch mal zum Mountainbiketraining mitzukommen. Und da ihre Eltern, die am Samstag mit ihrer Tante an der Strecke standen, damals immer auf Sport treiben pochten, ohne Wettkämpfe zu fordern, ging sie zum Probetraining am HHG und wechselte in die Schule. Ihre Trainer waren und sind Udo Rudolph, Jochen Dornbusch und Josef Schüller, mit denen sie im wöchentlichen Training auf der Strecke die Taktik des Rennens besprochen hatte. Und auch noch mal am Start, bevor sie sich mit ihrer Lieblingsmusik im Ohr in den berühmten Tunnel begab.

Mit Mut und Selbstvertrauen zum Titel

„Die ersten zwei Runden im Feld fahren, nicht im Wind, um Kraft für die Attacke zu sparen, aber vorne immer gucken, was passiert“, das war die Devise. Nichts ist passiert, bis Magdalena sich ein Herz fasste und ihre sonstige Taktik veränderte. „Früher sagte ich mir immer, ich jage lieber anstatt gejagt zu werden“, ließ sich durchblicken, am Samstag aber war es anders. Da hatte sie den Mut und das Selbstvertrauen, sie wusste, was Kopf und Beine hergeben können, blieb am Start ruhig, als anderen hektisch wurden und ließ das Adrenalin fließen. „Ich habe alles gegeben, es war nicht einfach, aber es fiel mir leicht“ – ein wunderbarer Satz nach einem großen Triumph, den sie vor einer großen Menschenmasse im Anstieg aus dem Ort heraus genoss, um dann das Trikot des RSC Linden gegen das Meistertrikot einzutauschen. Magdalena Leis ist für ihr Alter so sehr fokussiert, dass man ihr, wenn sie gesund bleibt, eine erfolgreiche Karriere vorhersagen kann.

Jule Märkl Sechste, Hannah Kunz Zehnte

Im Rennen der U17 fuhr auch Jule Märkl (16, RSC Linden) ein starkes und beherztes Rennen. Sie wollte unter die Top 5, musste aber dann im Schlussanstieg die Gruppe ziehen lassen und belegte Platz sechs. Das einzige Mädel in der bekannten und guten Märkl’schen Männergesellschaft zeigte sich nicht ganz zufrieden damit, was ihren Ehrgeiz durchblitzen lässt und was nach Angriff in den kommenden Rennen aussieht. Hannah Kunz vom RSC Linden belegte Platz zehn.