Seit dem vergangenen Sonntagabend befindet sich der Fußball-Zweitligist Karlsruher SC in dem von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) vor dem Neustart des Spielbetriebs vorgeschriebenen, einwöchigen „Quarantäne“-Trainingslager. Die Frage abseits des Platzes: Wie geht es finanziell weiter?

In der Sportschule Schöneck des Badischen Fußballverbandes bereiten sich Trainer Christian Eichner und seine Spieler auf die Fortsetzung der Saison vor. Im Kampf gegen den Abstieg ist der KSC als Vorletzter am Samstag (13 Uhr) in ersten Partie von noch fünf Heim- und „Geisterspielen“ auf der Baustelle Wildparkstadion Gastgeber des Tabellensechsten SV Darmstadt 98 (Hinspiel 1:1).

„In den letzten Tagen ging ja alles recht schnell“, sagte Eichner. Am vergangenen Mittwoch sprang die Ampel für den Neustart der Ersten und Zweiten Bundesliga am 16., 17. und 18. Mai auf Grün. „Am Donnerstag haben wir dann erstmals nach knapp acht Wochen wieder ein normales Mannschaftstraining durchgeführt“, sagte der Trainer. In den letzten paar Tagen auf dem Turmberg gehe es nun darum, das nachzuholen, was bisher – unter den Corona-Regeln – nicht möglich war: „Vor allem das Spiel elf gegen elf, den Kontakt zum Gegenspieler, Zweikampf- und Wettkampfhärte.“ Vier Torhüter und 25 Feldspieler sind auf Schöneck dabei – darunter die U19-Spieler Marlon Dinger, Jannis Rabold und David Trivunic. Kapitän David Pisot (Hüfte) und Burak Camoglu (nach Blinddarm-OP) sind zwar mit im Trainingslager, waren zu Wochenbeginn aber noch nicht voll belastbar. Babacar Guèye (Entzündung im Sprunggelenk) und Kyoung-Rok Choi (nach Kreuzbandriss) befinden sich noch im Aufbautraining.

Was wird aus dem „Bündnis KSC“?

Hinter den Kulissen, im Kampf um die „Macht“ und gegen die drohende „Insolvenz in Eigenverwaltung“ ist derweil – zumindest vorübergehend - eine allerdings vermutlich trügerische Ruhe eingekehrt. Gegen Ende der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass sich ein „Bündnis KSC“ zusammengefunden hat, das zur Vermeidung der Insolvenz Aktien der Karlsruher SC GmbH & Co. KGaA erwerben will – in Höhe von sechs Millionen Euro. Eine der Voraussetzungen, im Grunde genommen die zentrale, für das finanzielle Engagement des Bündnisses ist der Rücktritt von Ingo Wellenreuther als Präsident des KSC e.V. und Beiratsvorsitzender der KSC GmbH & Co. KGaA.

Die für diese Forderung gestellten Ultimaten ließ Wellenreuther verstreichen. Der KSC-Präsident teilte dem „Bündnis KSC“, einem Zusammenschluss von Unternehmen und Privatpersonen, von den bisher bekannt sind: Hettmannsperger Bohrgesellschaft mbh (Ötigheim), Roland Weiss (Baden-Baden), Artus Gruppe (Baden-Baden), Pasta Nuova GmbH (Graben-Neudorf), GEM Ingenieursgesellschaft mbH (Karlsruhe) und Wifo Wirtschafts- & Fondsanlagenberatung und Versicherungsmakler GmbH (Rheinstetten), am Sonntag seine Bereitschaft zu „fairen Gesprächen“ mit, wenn diese „die Aussicht bieten, dem KSC in der aktuell schwierigen Situation zu helfen“.

Wellenreuther stellt auch Forderungen

Wellenreuther stellte seinerseits Forderungen: die vollständige Benennung aller Mitglieder (Entscheider – keine Strohleute) des „Bündnisses KSC“, die Vorlage der „Letters of Intent“ über den Gesamtbetrag von sechs Millionen Euro, die Einzahlung dieser sechs Millionen Euro auf ein Treuhandkonto. Bei Einigung sollten sie umgehend dem KSC zufließen oder zurück an die Investoren fließen, sollte keine Einigung gefunden werden. Zudem ging des Wellenreuther um die Vorlage des Konzeptes des „Bündnisses KSC“ für den Klub.

Der Ausgang dieses Machtkampfes ist offen. Von ihm aber hängt es ab, ob die für diesen Freitag (18 Uhr) geplante, außerordentliche Online-Mitgliederversammlung des KSC hinfällig wird. Auf ihr ginge es um ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung.