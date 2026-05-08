Ein Gefühl der Euphorie ist wahrlich nicht ausgebrochen, als die Borussia nun doch noch halbwegs frühzeitig den Klassenverbleib erreichte.

Die Stimmung in Mönchengladbach ist gelinde gesagt bescheiden. Der Klub ist gefangen im Mittelmaß. Selbst einer Legende kommen die Tränen.

Gladbach wird auch im kommenden Jahr in der Bundesliga spielen, was jedoch ein schwacher Trost ist für eine immer länger werdende Phase, die geprägt ist von mittelmäßigem Fußball in mittelmäßigen Tabellenregionen und einem schmerzlichen Mangel an Perspektiven. Dabei sollte mit der nun endenden Saison eigentlich eine neue Ära beginnen.

2025 feierte der Klub sein 125-jähriges Bestehen, ausgiebig wurde in den Erinnerungen an die großen 1970er Jahre gekramt. Die Bilder der Langhaarfrisuren von Günter Netzer, Berti Vogts und Jupp Heynckes waren allgegenwärtig. Doch statt aus diesem Anlass auch sportlich irgendeine Verbindung zu dieser Erfolgsvergangenheit herzustellen, musste der Präsident Reiner Bonhof in der vergangenen Woche auf der Mitgliederversammlung die Bilanz aus einem „Scheißjahr“ präsentieren. Tränen liefen über sein Gesicht.

Bonhof: ein „Scheißjahr“

Der Aufsichtsratschef Michael Hollmann verkündete, er und seine Kollegen in dem Kontrollgremium hätten „auch die Schnauze voll. Von der Tabellensituation. Aber auch von der Art und Weise, wie wir uns dahin manövriert haben.“ Drei Saisons beendeten die Gladbacher zuletzt auf Platz zehn, zwischendurch waren sie einmal Vierzehnter. In dieser Zeit wurden Trainer, Sportchefs, Präsidiumsmitglieder, Geschäftsführer und selbstverständlich auch Spieler getauscht, das Ergebnis: Jetzt ist Gladbach Elfter, und für die nähere Zukunft erklärte der Klubchef Stefan Stegemann einen „stabilen Mittelfeldplatz“ zum Ziel. Unklar ist wieder einmal, mit welchem Trainer.

Hat Trainer Eugen Polanski eine Zukunft bei »MG«? Foto: Fabian Strauch/dpa

Als der für den Sport zuständige Vorstand Rouven Schröder am vorigen Wochenende gefragt wurde, ob der im September vom U23-Trainer zu den Bundesligaprofis beförderte Eugen Polanski weiterhin mit guten Leistungen für einen Verbleib in seinem Job werben müsse, erwiderte der Sportchef: „Wir wollen besser Fußball spielen, und wir möchten eine Entwicklung einleiten; nach der Saison setzen wir uns zusammen und werden sehen, wie die Dinge weiterlaufen.“

Es ist klar, dass die Sportliche Leitung zumindest darüber nachdenkt, ob die Chancen auf ein Ende der bleiernen Zeit mit einem anderen Trainer erhöht werden können. In einer kleinen Runde mit Journalisten präsentierte der Geschäftsführer Stefan Stegemann in der vergangenen Woche eine Grafik mit einer Kurve, die die Entwicklung des Eigenkapitals seit 2010 darstellt. Ab 2013 ging es stetig nach oben, ab 2019 steil nach unten. Es seien „meistens besondere Trainer“, die einen Aufschwung bewirken, sagte Stegemann und meinte vor allen Dingen Lucien Favre, der Borussia Mönchengladbach aus dem Abstiegskampf bis in die Champions League führte.

Sehnsucht nach einem Trainercoup

Ein echter Trainercoup könnte also die Befreiung aus dieser Falle bewirken, in die schon so viele Klubs hineingeraten sind: In Phasen des Erfolges oder der Zuversicht werden Spielerverträge mit Gehältern abgeschlossen, die eigentlich zu hoch sind für einen Tabellenzehnten. Bei der Borussia haben sie immer vor dieser Gefahr gewarnt, auf die Frage, ob der Klub trotzdem in die Falle getreten sei, erwiderte Stegemann schlicht: „Ja.“ Das sei allerdings „menschlich“, weil einige der besten Spieler den Verein ablösefrei verlassen haben und der frühere Manager Roland Virkus aus Angst, weitere wichtige Profis zu verlieren, bereit war, viel zu viel Geld an Fußballer zu zahlen, die genauso stagnieren wie der ganze Klub. Der Kader ist gemessen an seiner Leistungsfähigkeit schlicht zu teuer.

Selbst der vor einem Jahr noch sehr beliebte Kapitän Rocco Reitz, der seit dem Tag seiner Geburt Vereinsmitglied bei der Borussia ist, ist mittlerweile ein Störfaktor. Reitz wechselt im kommenden Sommer zu RB Leipzig. So einer könne „niemals unser Kapitän sein“, stand neulich auf einem Plakat, der ehemalige Held wurde verstoßen. Immerhin bringt sein Verkauf der Borussia ein paar Euro ein, die dringend benötigt werden, um endlich der Gefangenschaft im Mittelmaß zu entkommen.

Tipps der Redaktion

Bor. Dortmund - Eintracht Frankfurt 3:1

RB Leipzig - FC St. Pauli 2:0

VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen 2:3

FC Augsburg - Bor. Mönchengladbach 1:1

TSG Hoffenheim - SV Werder Bremen 4:2

VfL Wolfsburg - FC Bayern München 2:2

Hamburger SV - SC Freiburg 2:1

1. FC Köln - 1. FC Heidenheim 1:2

1. FSV Mainz 05 - 1. FC Union Berlin 1:1