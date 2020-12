Kontiolahti (dpa) - Den deutschen Biathleten ist mit Platz drei beim Weltcup im finnischen Kontiolahti ein starker Auftakt in die neue Staffelsaison geglückt.

Das Quartett in der Besetzung Erik Lesser, Roman Rees, Arnd Peiffer und Benedikt Doll musste sich nach insgesamt neun Nachladern nur den siegreichen Norwegern und Schweden geschlagen geben. Im Ziel fehlten den DSV-Skijägern, die in dieser Besetzung 2019 schon WM-Silber gewonnen hatten, nach 4x7,5 Kilometern 51,7 Sekunden zum ersten Weltcupsieg seit fast vier Jahren. Zuletzt war das im Januar 2017 in Antholz gelungen.

„Der Podestplatz ist immer sehr umkämpft, deswegen können wir uns über diesen dritten Platz freuen“, sagte Peiffer. Doll ergänzte: „Die Schweden ärgern uns gerade ziemlich, die hätte ich schon gerne hinter uns gesehen. Aber so haben sie es sich verdient.“

Lesser vermied zwar im Stehendschießen mit drei Extrapatronen gerade noch so eine Strafrunde, übergab aber trotzdem gleichauf mit Norwegen und Belarus an Rees. Der zweite deutsche Läufer übernahm nach seinem Stehendschießen auch nach zwei Fehlern zwischenzeitlich die Führung und schickte Olympiasieger Peiffer als Zweiten los. Der 33-Jährige verteidigte diesen Platz mit einer starken Vorstellung hinter den erneut überlegenen Norwegern. Schlussläufer Doll musste den Schweden Sebastian Samuelsson am Ende noch vorbeiziehen lassen.

Die deutschen Herren zeigten sich in den ersten beiden Wochen des Winters stark und schafften es in fünf Rennen in Finnland dreimal auf das Podium. Fortgesetzt wird der Weltcup am Freitag in Hochfilzen. Auch in Österreich wird es zwei Wettkampfwochen nacheinander geben.

© dpa-infocom, dpa:201206-99-591647/3