China wirkt im Tischtennis unbesiegbar. Die Deutschen haben in Tokio Werbung für ihren Sport gemacht, auch ohne Goldmedaille.

Jörg Roßkopf rief gleich das nächste ganz große Ziel aus. „Wir werden es in drei Jahren in Paris wieder probieren“, sagte der Bundestrainer. Seine Spieler hatten ihm mit den Vorstellungen im Metropolitan Gymnasium in Tokio Mut gemacht, irgendwann in die Phalanx der übermächtigen Chinesen einzubrechen. Silber im Team und Bronze im Einzel durch Dimitrij Ovtcharov waren der Lohn der starken Auftritte.

Die Tischtenniscracks haben in Deutschland mächtig Eindruck hinterlassen. Dem Teamfinale fieberten nicht nur die eingefleischten Fans entgegen. Vor allem Ovtcharov brachte mit seinen Dramen über sieben Sätze im Einzel oder fünf Sätze im Team Menschen am TV-Gerät zum Schwärmen, die sich sonst selten mit Tischtennis beschäftigen.

Kleiner Schub möglich

Das kann dem Sport einen kleinen Schub geben und mithelfen, dass der Verband auch in der Zeit nach Timo Boll und Ovtcharov seine Stellung halten kann – seit mehr als einem Jahrzehnt sind die Deutschen die Nummer eins in Europa und zählen in der Welt hinter China zu den Besten.

Wer weiß, vielleicht gelingt dem in Tokio erfolgreichen Team in Paris die Sensation. Boll, mittlerweile 40 Jahre alt, hat zumindest nicht ausgeschlossen, in drei Jahren nochmal dabei zu sein.