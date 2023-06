Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die deutsche Mannschaften hat bei den Heimweltmeisterschaften in Stuttgart das Optimale herausgeholt. Gold im Radball, fünf Titel und viermal Silber im Kunstradsport. Aber der „Lukinator“ ragt heraus – mit seinem Drehsprung und seinem Engagement abseits der Fläche.

Da steht er in der Mitte der Halle, breitet in alle Richtungen seine Arme aus. Verbeugt sich. 4500 Menschen huldigen ihm. Nur einmal wird es in der Stuttgarter Porsche Arena noch lauter. Minuten