Zwischen dem WM-Titel 2013 in Südafrika und dem Sieg beim dortigen Cape Epic vor zwei Wochen musste Mountainbiker Lukas Baum durch ein Tal der Tränen. Nun spricht der Neustadter von der Form seines Lebens und will noch einmal angreifen.

Vor einer Woche gab’s eine Überraschungsparty in der Heimat, in Neustadt, mit Local Heroes wie Carsten Bresser und Karl Platt. Sonntags dann, nach fast drei Wochen Abenteuer am Kap der Guten