Aller guten Dinge sind drei: Im dritten Spiel in Folge kam der Befreiungsschlag in der Fremde. Bei der HSG Nordhorn-Lingen feierte Handall-Zweitligist Eulen Ludwigshafen einen auch in der Höhe verdienten 37:24-Sieg.

Es war erst der vierte Erfolg auf fremdem Parkett in der laufenden Saison. Mit dem Triumph im Emsland geht es jetzt am Karsamstag zu Hause gegen den Tabellenführer VfL Potsdam.

Besonders erleichtert zeigte sich nach dem Abpfiff Cheftrainer Johannes Wohlrab. Endlich hatte seine Mannschaft das umgesetzt, was er von seinen Schützlingen erwartet habe: „Ich muss der Mannschaft ein Riesenkompliment machen, heute hat alles gepasst. Wir hatten eine überragende Torwart- und Abwehrleistung, ein tolles Tempospiel, aber auch eine sehr gute Regieführung von Marc Robin Eisel, der in allen Phasen die richtige Entscheidung traf.“

Wohlrab hatte seine Jungs glänzend auf die offensive 3-2-1-Deckung und die Auswahl von der deutsch-niederländischen Grenze eingestellt. Dazu agierten die Gäste erstaunlich diszipliniert und ruhig. Sie ließen sich zu keiner Phase aus dem Konzept bringen. Dagegen wirkte die Abwehr der Gastgeber nahezu hilflos und fand zu keinem Zeitpunkt den Zugriff.

Überragender Torwart Mats Grupe

Die Eulen konnten sich erneut auf Torhüter Mats Grupe verlassen. Er wies nach 57 Minuten mit 24 Paraden und 23 Gegentoren eine Quote von 51,1 Prozent auf. Dabei erfüllte sich zugleich der sehnlichste Wunsch des Trainers, einmal unter 28 Gegentoren zu bleiben.

Es war der Abend der Gäste, die nach der 19:12-Pausenführung dann mit einem 5:0-Lauf auf 24:12 erhöhten. „Wir wollten auf jeden Fall die zweite Hälfte auch gewinnen. Dass wir das mit plus sechs Toren schaffen, das hatte ich nicht gedacht“, sagte Mex Raguse.

Trotzdem sah Wohlrab in der 50. Minute (29:20) Gesprächsbedarf. Seine Jungs hatten in den Verwaltungsmodus umgeschaltet. In der Auszeit forderte der Trainer die Rückkehr in den Angriffsmodus. Seine Worte zeigten Wirkung. Die Eulen bauten den Vorsprung wieder auf zwölf Tore aus. Die Mannschaft war wie im Rausch und nicht mehr zu bremsen.